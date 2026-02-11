野球なのに、ピッチャーがいない？

石川県内の小学校で今、宙に浮く謎のボールに熱狂する子どもたちが急増しています。新感覚スポーツの人気の秘訣を探ってきました。

風の力で、ボールがふわふわ、魔法のように浮かばせて…

元高校球児を名乗る記者の腕前はともかく、室内で気軽に楽しめる新感覚のインドアスポーツ。その名も「二水ボール」！です。

金沢二水高校の文化祭から生まれたこの球技、最大の特徴は「ピッチャー」がいません。

代わりに鎮座するのは、かほく市の西野製作所が開発した専用マシンです。

風の力でボールが浮き、打てそうで打てない。これが意外にくせものです。

止まっているのに打てない！

そんな、もどかしさが子どもから大人まで、果てはプロ野球選手をもムキにさせる「二水ボール」です。

2024年8月に金沢二水高校の文化祭で始まって以降、ひそかに人気を集め、11日は、地元の小中学生に加え、石川ミリオンスターズの岩下大輝選手も訪れ、ナイスバッティングで初の大会を盛り上げました。

◇西野製作所・西野十治社長…「真夏でも夏は熱中症対策で、インドアの体育館でやってるみたいで、そういう体育の授業で採用してほしい。子どもたちは自主的にやりたいとか言ってたのでほんとによかった」

「二水ボール」は、すでに、かほく市や穴水町の小学校の体育の授業などで取り入れられていて、西野製作所は、全国に広めて野球ファンを増やすきっかけにしたいとしています。