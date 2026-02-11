乃木坂46の5期生・川崎桜、夜の撮影で“眠そうな素の表情”特典ショット公開 写真集発売記念の“生配信”企画詳細発表
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集（タイトル未定／新潮社）が4月14日に発売される。それを記念したYouTube生配信企画が発表され、特典の「限定特典ポスター」「メッセージカード」ショットも公開された。
【画像】夜の撮影で…眠たそうな素の姿、乃木坂46川崎桜の新ショット
乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて13日午後8時ごろ、生配信「バレンタイン前日！13日の金曜日にお届けする、さくたんのバレンタインしゅわしゅわスペシャル〜！」が行われることが決定した。
また、配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定の特典として「写真集未掲載カットを使用！折り目なしB3ポスター」「今日のお仕事はひとつだけ▲（▲＝ハート）さくたんメッセージカード」の2つの特典が付与されることが発表された。
「折り目なしB3ポスター」のカットは、夜に撮影され、眠そうな表情でこちらに視線を向けている素の表情が印象的な1枚となっている。写真集未掲載カットを使用した、貴重な1枚。
「今日のお仕事はひとつだけ▲（▲＝ハート）さくたんメッセージカード」にも写真集未掲載カットを使用し、裏には直筆の「さくたん構文（※）」がプリントされる予定となっている。またYoutube生配信中に、ファンの方と一緒に「さくたん構文」を作り上げる企画も登場する。
※「さくたん構文」とは、乃木坂46の全国ツアーで、夏の定番曲である「裸足でSummer」で披露された5期生・川崎桜「あざと可愛い」煽りのこと。SNSで大きな話題を呼んだ。
“さくたん”こと川崎の初写真集の撮影地は、かねてより憧れがあったというフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が収められている。
私服姿や、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った写真集となっている。
