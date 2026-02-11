【あすの天気】西日本は3月頃の陽気 関東は次第に乾燥
【ポイント】
・12日（木）は西から春が到来。
・北日本は冬の天気で、寒さ戻る。
・関東は雲が多いが、次第に乾燥。
・日に日に気温が上がり、土日は4月並みの陽気も。
・九州〜関東は一斉にスギ花粉シーズンへ。対策の万全を。
【全国の天気】
12日（木）は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。北日本では寒さが戻り、日本海側を中心に雪が降る見込みです。一方、西日本は広く高気圧圏内で、暖かい空気に覆われるでしょう。前日より気温が上がり、3月頃の陽気になりそうです。最高気温は広島や福岡で14度、高知や鹿児島で16度の予想です。
■予想最低気温（前日差）
札幌 -5度（-6 2月下旬）
仙台 1度（-1 3月中旬）
新潟 2度（-1 3月中旬）
東京 4度（＋1 3月上旬）
長野 -3度（-3 2月下旬）
名古屋 2度（-2 2月下旬）
大阪 5度（±0 3月上旬）
広島 3度（-1 2月下旬）
高知 4度（-3 2月下旬）
福岡 5度（-3 2月下旬）
鹿児島 7度（-3 2月下旬）
那覇 15度（-3 2月中旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌 0度（-2 平年並み）
仙台 8度（-2 3月上旬）
新潟 6度（-1 平年並み）
東京 11度（＋1 平年並み）
長野 7度（＋3 2月下旬）
名古屋 12度（＋1 2月下旬）
大阪 12度（＋2 2月下旬）
広島 14度（＋2 3月中旬）
高知 16度（＋1 3月中旬）
福岡 14度（＋2 3月上旬）
鹿児島 16度（＋1 2月下旬）
那覇 20度（±0 2月中旬）
週の後半は春到来です。日に日に気温が上がり、14日（土）・15日（日）は3月中旬〜4月並みの暖かさ。15日（日）は東京で17度、鹿児島で20度と、ぽかぽかの4月並みの陽気でしょう。九州〜関東はスギ花粉が一斉に飛び始める見込みですので、花粉症の方は万全の対策を行ってください。関東や東海は再び晴れて、少雨の状態が続くでしょう。