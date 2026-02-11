日テレNEWS NNN

【ポイント】
・12日（木）は西から春が到来。
・北日本は冬の天気で、寒さ戻る。
・関東は雲が多いが、次第に乾燥。
・日に日に気温が上がり、土日は4月並みの陽気も。
・九州〜関東は一斉にスギ花粉シーズンへ。対策の万全を。

【全国の天気】
12日（木）は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。北日本では寒さが戻り、日本海側を中心に雪が降る見込みです。一方、西日本は広く高気圧圏内で、暖かい空気に覆われるでしょう。前日より気温が上がり、3月頃の陽気になりそうです。最高気温は広島や福岡で14度、高知や鹿児島で16度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　-5度（-6　2月下旬）
仙台　　1度（-1　3月中旬）
新潟　　2度（-1　3月中旬）
東京　　4度（＋1　3月上旬）
長野　　-3度（-3　2月下旬）
名古屋　2度（-2　2月下旬）
大阪　　5度（±0　3月上旬）
広島　　3度（-1　2月下旬）
高知　　4度（-3　2月下旬）
福岡　　5度（-3　2月下旬）
鹿児島　7度（-3　2月下旬）
那覇　　15度（-3　2月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　0度（-2　平年並み）
仙台　　8度（-2　3月上旬）
新潟　　6度（-1　平年並み）
東京　　11度（＋1　平年並み）
長野　　7度（＋3　2月下旬）
名古屋　12度（＋1　2月下旬）
大阪　　12度（＋2　2月下旬）
広島　　14度（＋2　3月中旬）
高知　　16度（＋1　3月中旬）
福岡　　14度（＋2　3月上旬）
鹿児島　16度（＋1　2月下旬）
那覇　　20度（±0　2月中旬）

【週間予報】
週の後半は春到来です。日に日に気温が上がり、14日（土）・15日（日）は3月中旬〜4月並みの暖かさ。15日（日）は東京で17度、鹿児島で20度と、ぽかぽかの4月並みの陽気でしょう。九州〜関東はスギ花粉が一斉に飛び始める見込みですので、花粉症の方は万全の対策を行ってください。関東や東海は再び晴れて、少雨の状態が続くでしょう。