“上司パワハラ”市職員が死亡 「残業3兄弟」と呼び…
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“上司パワハラ”市職員が死亡 『残業3兄弟』と呼び…」についてお伝えします。
石川・能美市 井出敏朗市長
「深くおわびを申し上げます。本当に申し訳ございません」
10日に会見を行ったのは、石川県能美市の市長。
去年10月、能美市の職員が自ら命を絶ったのは上司のパワーハラスメントが原因だとして、市は上司である総務課の課長級の職員を停職6か月の処分としました。
市によると、去年9月「職場の中で課長がハラスメントに該当する言動がみられる」などと内部申告があり、調査を実施。
調査開始の翌日、総務部の職員が自ら命を絶ち、その後、第三者委員会が設置され、先月、調査結果が報告されました。
報告書によると、処分された職員はミーティングで部下らに対し「時間外が多いのは作業が遅いからだ。事前申請のない残業は受け付けない」などと周知。
また亡くなった職員を含む3人に対し「残業3兄弟」と呼ぶなど、5つの行為がハラスメントに認定されました。
石川・能美市 井出敏朗市長
「本事案を極めて重く受け止め、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の実現に向け、私自らが先頭にたち取り組んでいきたい」