『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“上司パワハラ”市職員が死亡 『残業3兄弟』と呼び…」についてお伝えします。

◇

石川・能美市 井出敏朗市長

「深くおわびを申し上げます。本当に申し訳ございません」

10日に会見を行ったのは、石川県能美市の市長。

去年10月、能美市の職員が自ら命を絶ったのは上司のパワーハラスメントが原因だとして、市は上司である総務課の課長級の職員を停職6か月の処分としました。

市によると、去年9月「職場の中で課長がハラスメントに該当する言動がみられる」などと内部申告があり、調査を実施。

調査開始の翌日、総務部の職員が自ら命を絶ち、その後、第三者委員会が設置され、先月、調査結果が報告されました。

報告書によると、処分された職員はミーティングで部下らに対し「時間外が多いのは作業が遅いからだ。事前申請のない残業は受け付けない」などと周知。

また亡くなった職員を含む3人に対し「残業3兄弟」と呼ぶなど、5つの行為がハラスメントに認定されました。

石川・能美市 井出敏朗市長

「本事案を極めて重く受け止め、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の実現に向け、私自らが先頭にたち取り組んでいきたい」

市は、総務部長をはじめ市長、副市長の給与を3か月減額し、年度内にも再発防止策について取りまとめるとしています。