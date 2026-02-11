¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¤¬»³ËÜÍ³¿¤ò¡ÖÉ¸Åª¡×¤Ë¡¡¹¶Î¬¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ëà´Ú¹ñºÇ¶¯ÂÇ¼Ôá¤ò»ØÌ¾
¡¡ÆüËÜ¤Î¡Ö²øÊª¡×¤¬´Ú¹ñ¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤¬£±£±Æü¡¢£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬´Ú¹ñÀïÀèÈ¯¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤ÎÆüËÜÂÐ´Ú¹ñ¤¬£³·î£·Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜÀï¤ÇÆñÅ¨¡¦»³ËÜ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù²ü¿´¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤Ï¥×¡¼¥ë¼ó°Ì¤Ç¤ÎÆÍÇË¤Ø¡¢½øÈ×¤«¤éºÇ¶¯³Ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Þ¤á´Ú¹ñÂ¦¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î¤è¤¦¤À¡£»³ËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº¸ÏÓ¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤â´Ú¹ñ¤Þ¤¿¤ÏÂæÏÑÀï¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Íè¤Æ¤âÆñÂê¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤â£±£²¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¡¢Ã¥»°¿¶£²£°£±¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ºò½©¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£²ÀïÀèÈ¯¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Âè£¶ÀïÀèÈ¯¤ÈÂè£·Àï¤Ç¤ÎÏ¢Åê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É·×£±£·¡¦£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£³¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¥£°£²¤òµÏ¿¤·Æ±¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¡£¤³¤ÎÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¶þ¶¯±¦ÏÓ¤¬Æü´ÚÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡ÖÊÉ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡×¤Ø¼þÇ¯¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¡£ÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£µÇ¯£±£±·î£±£¹Æü¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Î½à·è¾¡¡££¹²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±»î¹ç°Ê¹ß¤Ï¡Ö£±Ê¬¤±£±£°ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¤º¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤äÆüËÜ¤Î¡ÖºÇ¶¯¥¨¡¼¥¹¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ°¤ÎÁê¼ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÕ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡ÖºÇ¹â¤Î»î¶âÀÐ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¾¤Ë»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡½¡½¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤éÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡½¡½£×£Â£Ã¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¡Ö£±£°Ç¯±Û¤·¤Î¼öÇû¡×¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æü´ÚÀï¤Ç¤Î¡ÖÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¾³Ê¤ÎÍûÀ¯¸ü³°Ìî¼ê¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡¢£²£·¡á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÅÝ±ÊÆâÌî¼ê¡Ê¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¡¢£²£²¡á£Ë£É£Á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î°Â¸Ì±³°Ìî¼ê¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡¢£²£²¡¦£Ë£Ô¥¦¥£¥º¡Ë¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¸·î£´Æü¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½à·è¾¡¡¦Æü´ÚÀï¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤«¤é£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö´Ú¹ñÂÇÀþºÇ¶¯¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·àÀÚ¤ê»¥á¤È¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µ£°¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÂ®µå¤äÍîº¹¤Î·ã¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤¹¤ë»³ËÜ¤¬Æü´Ú¤Î½ÉÌ¿ÂÐ·è¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤À¡£¡Ö¹¶Î¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ÚÌÀ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¡½¡½¡££±£°Ç¯Ê¬¤ÎÉé¤±¤°¤»¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë°ìÂÇ¤ò¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¿¤¿¤¹þ¤á¤ë¤Î¤«¡£É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î²øÊª±¦ÏÓ¤¬¡¢ºÆ¤Ó´Ú¹ñ¤Î´õË¾¤ò´Ý¤´¤È°û¤ß¹þ¤à¤Î¤«¡££×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆü´ÚÀï¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£