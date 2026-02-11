「DREAM STAGE」発・TORINNER、岩瀬洋志ら5人が生パフォーマンス「胸キュン」企画では歓声止まず【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】TBS系ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）発の期間限定ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】ドラマ発・人気グループ、華々しいステージ
TORINNERは「Top Tier」でステージを幕開けすると、キレのあるダンスで一気に空気を掌握。鼓動までシンクロしているかのような息の揃ったダンスで観客を引き込んだ。その後、「続いて2曲目…」とメンバーが口にすると観客からは歓声が。2曲目の「EYES ON YOU」では、甘くも芯のある歌声が会場いっぱいに広がり、ライトに照らされた横顔がより一層ドラマティックに浮かび上がった。会場をあとにする際には、岩瀬洋志がそっとウインク。熱を帯びた空気の中、会場はすっかり彼らの色に染め上げられていた。
トークコーナーでは、TORINNER、ICEx（アイス）、The Right Light（ザ・ライトライト）、KAJA（カジャ）の4組が集結。バレンタインにちなみ、観客を胸キュンさせる企画を実施した。それぞれのグループがお題に沿った胸キュンポーズで魅了する中、TORINNERには「動物ポーズ」というお題が。TORINNERは各々個性あふれるポーズを披露し、キュートな魅力を放出した。拍手の大きさによって優勝者が決定するというルールのもと、最も歓声を集めたTORINNERが見事優勝に輝いていた。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催された「TBS AKASAKA COLLECTION」。TORINNERのほか、同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）の豪華キャストや村重杏奈、希空（のあ）、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩。さらには、しなこらによるパフォーマンスも実施された。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
M1. Top Tier
M2. EYES ON YOU
【Not Sponsored 記事】
◆TORINNER、2曲披露で会場盛り上げる
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
◆TORINNERセットリスト
