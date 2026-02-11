Perfume／かしゆか、あ〜ちゃん、のっち（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/11】3人組テクノポップユニット・PerfumeのYouTubeチャンネルが10日、更新された。“コールドスリープ”から1ヶ月ぶりの投稿に反響が寄せられている。

◆Perfume「チョコレイト・ディスコ」パフォーマンス詰め合わせ動画公開


2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動休止しているPerfume。「今年のバレンタインは、3分46秒。」のテロップが表示された後、歴代の「チョコレイト・ディスコ」のパフォーマンスを詰め合わせた動画を公開。なお、概要欄には「『今年のバレンタインは、3分46秒。』限定公開 Movie」と記されている。

◆Perfumeの歴代「チョコレイト・ディスコ」動画に反響


この投稿には「色んな時代が見られて嬉しい」「思い出が蘇る」「エモすぎる」「衣装懐かしい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）



