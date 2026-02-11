１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、８日の衆院選で戦後史上最多の３１６議席と大勝した高市早苗首相（自民党総裁）が衆院選の公約として掲げた２年間の食料品消費税ゼロの早期実現に「知恵を絞る」ことを表明した上で野党に社会保障改革に関する国民会議への参加を呼び掛け。「少なくとも夏前には中間取りまとめを行いたい」と発言するなどの動きを見せる中、内閣支持率も６７・３％（共同通信調べ）と高水準を維持したことを報じた。

コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「６７・３％」という数字について「これだけ大勝すると、一つの風が流れてくるわけですから、その気流、ストリームに乗ろうという感じで今はどんどんいい感じですよね」と発言。その上で「でも、その後のリバウンドも怖いですよね。消費税の問題、食品の低減税率の問題もそうですし」と続けた。

さらに「（自民大勝を生んだ高市首相に対する）人気投票をもうちょっと分析すれば、やっぱり不安なんですよ、一寸先は闇だし、国民負担率は増して、賃金は下がってるんだから。高市さんなら戦ってくれる風、高市さんなら消費税のことも含めてやってくれるんじゃないかっていう期待率ですよね」と私見を述べていた。