第２４回晴嵐ウィンターカップが１１日、滋賀・大津市の大石緑地スポーツ村多目的グラウンドで開催され、県内外から１２チームが参加した。決勝では未明の大雨でぬかるんだグラウンドを攻略したＢＯＬＴ東山が北野ＳＣを１−０で下し、優勝を決めた。最優秀選手賞には大橋奏仁（かなと）くん＝ＢＯＬＴ東山＝が選ばれた。

一瞬のチャンスをものにした。決勝の後半、ＢＯＬＴ東山はコーナーキックから相手ＧＫがこぼしたボールを、主将の中村吏久斗（りひと）くんが冷静にシュート。これが決勝点となった。「（ボールが）来ると思っていた」と中村くん。殊勲のゴールに喜びを爆発させた。普段はつなぐサッカーが持ち味のＢＯＬＴ東山だが、この日は未明の大雨の影響でピッチ状態が優れない中、ボールが止まる事も計算し、トーキックを使って強めのパスを出し、相手の裏を取ってチャンスメーク。得点を重ねて頂点に立った。

最優秀選手に選ばれた大橋くんはこの日６得点の大暴れ。「雨の中でも自分たちのサッカーが出来た」と満足げだった。あこがれの選手はノルウェー代表ＦＷハーランド＝マンチェスターＣ＝。「プロサッカー選手になりたい」と夢を口にした。

◆試合結果

▼予選グループＡ １位今津ＳＳＳ、２位ＢＯＬＴ、３位晴嵐

▼予選グループＢ １位北野ＳＣ、２位真弓、３位大石

▼予選グループＣ １位ＢＯＬＴ東山、２位唐崎ＳＳＳ、３位富士見

▼予選グループＤ １位Ｖ瀬田、２位膳所、３位五個荘

▼準決勝 北野ＳＣ１−０今津ＳＳＳ ＢＯＬＴ東山１−０Ｖ瀬田

▼決勝 ＢＯＬＴ東山１−０北野ＳＣ

◇最優秀選手賞 大橋奏仁くん＝ＢＯＬＴ東山＝