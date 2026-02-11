女性お笑い４人組の「ぼる塾」が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅ「ぼる塾チャンネル」でメンバーの酒寄希望（３７）の第２子妊娠を発表した。

この日、「ぼる塾から皆さまへ大切なご報告」の表題のもと動画を投稿。冒頭にあんりが「ウチの酒寄さんから皆さんにご報告があります」と話を振ると、ソファーに座った酒寄が「皆さん、聞いて下さい。私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告した。

「去年の年末あたりから突然、舞台が３人のことが増えたから『もしかしたら酒寄さん、体調、大丈夫か』って心配してくださっている方がいたら申し訳ないです。赤ちゃんがお腹に宿ってまして」と明かした酒寄。見守ったあんり、田辺智加、きりやはるかの３人が「おめでとう！」と声をそろえる中、田辺は「（妊娠が）直感で分かった。なんか、あれ？って。（赤ちゃんが）４ミリの時から分かっていた」と付け加えた。

今後について、酒寄は「これからは不定期でも（活動を）再開できたらいいなと思っているのと、イベントはやろうかなと。安定期に入って体調良くなったので４人で（舞台に）立てていけたらいいなと思っています」と笑顔で話した。

「ぼる塾」は田辺と酒寄によるコンビ「猫塾」と、きりやはるかとあんりによるコンビ「しんぼる」の２組が合流して結成した４人組。酒寄は「ぼる塾」結成当初の２０１９年から産休入り。長男出産後、２２年１１月に復帰していた。