先代以上に「スピード」へ近いメカニズム

前例を覆し、4代目ベントレー・コンチネンタルGTは、超高性能な「スピード」で2024年にデビューを果たした。先代までの、穏やかな仕様からの導入とは違って。

【画像】V8 PHEVはスピードと共有 4代目 コンチネンタルGT 絢爛な上級グランドツアラーたち 全145枚

4.0L V8ツインターボ・プラグイン・ハイブリッドの最高出力は、総合782ps。3.2秒の0-100km/h加速は、2002年のエンツォ・フェラーリを凌駕した。それでいて、メルセデスAMG S 63より高速巡航は静かだと主張された。



ベントレー・コンチネンタルGT（欧州仕様）

歴代最大のインパクトを残したように思う。ベントレーの狙いは、達成されたはず。

そして少し遅れるように、より多数のオーナーが選ぶであろう「エントリー仕様」のコンチネンタルGTが追加された。とはいえ、最高出力は総合680ps。先代以上に、コンチネンタルGT スピードへ近いメカニズムを実装している。

車重は同値の2384kg 0-100km/h加速は3.5秒

エンジンは、スピードと同じ4.0L V8ツインターボで、永久磁石同期モーターが組まれる。向こうのパワートレインが、ウルトラパフォーマンス・ハイブリッドと呼ばれるのに対し、こちらはハイパフォーマンス・ハイブリッド。僅かにデチューンされている。

ポルシェが開発した、8速デュアルクラッチATも共有する。ツインチャンバーのエアサスペンションに、アクティブ・アンチロールバー、後輪操舵システム、電子制御のリミテッドスリップ・デフも基本的に同じモノになる。



ベントレー・コンチネンタルGT（欧州仕様）

その結果、車重は2384kgで同値。ただし、各コンポーネントの設定は、スピードの方がより積極的ではある。0-100km/h加速は3.5秒と、0.3秒だけ遅い。最高速度は334km/hではなく、270km/hに制限される。

ベーシックな仕様でも感動モノの豪華な車内

コンチネンタルGTの車内は、ベーシックな仕様でも感動するほど豪華。タッチモニターなどのデジタル技術と、物理スイッチや上質な手仕事が、見事にバランスしている。

オプションでパノラミック・ガラスルーフを選べば、一層の特別感を醸し出せる。試乗車は、スピードと同じダイナミカ・トリムでスポーティに仕立てられていた。



ベントレー・コンチネンタルGT（欧州仕様）

インテリアの印象を左右するのが、多様な選択肢があるレザーとウッドパネル。フロントシートと、リアシートやドアの内張りを、対象的なツートーン・レザーで仕立てるのが通だろう。キャビンを視覚的に分割することで、洗練された優雅さを生み出せる。

丁寧な細工が施されたアルミ製部品や、カーボンファイバー製トリムなどが、各部を引き締める。スイス・ジュネーブのレマン湖の水面をイメージしたという、コート・ド・ジュネーブと呼ばれる表面仕上げも指定できる。

極めてリラックスして運転できる姿勢

運転姿勢は、アストン マーティン・ヴァンキッシュのように座面が低いわけではない。フェラーリ12チリンドリのように、やる気を掻き立てるような姿勢でもない。そもそも、そんなモデルへ対抗意識を燃やすことは、狙われていない。

前方視界は広く、極めてリラックスして運転できる。コンチネンタルGTで1日に1500km以上運転しても、まったく辛い体験ではないはず。身長の高いドライバーには、ステアリングコラムの調整域が足りないかもしれないが。



ベントレー・コンチネンタルGT（欧州仕様）

ハイブリッド・システムが載る影響で、荷室の容量は先代ほど広くない。しかし、後席がある。夫婦2人での旅行なら、荷物の置き場に困ることはないだろう。

ちなみに、シックな雰囲気のベントレーがお好みなら、スピードの1つ下の仕様として、コンチネンタルGT アズールも設定される。アルミホイールはクラシカルなデザインになり、光沢の強いトリムでボディが飾られ、フロントグリルのデザインも差別化される。

気になる走りの印象とスペックは、4代目 ベントレー・コンチネンタルGT（2）にて。