元KAT−TUNのタレント中丸雄一（42）が11日、水曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、麻薬取締法違反の疑いで書類送検され、不起訴になった女優の米倉涼子（50）がイベントに復帰したことについてコメントした。

番組では、米倉が10日、出演したアマゾンプライムビデオの主演映画「エンジェルフライト THE MOVIE」（13日配信）の完成披露試写会イベントについて取り上げた。米倉は遠藤憲一に「涼子ちゃん、良かったね。元気です！」と激励され、目を潤ませる場面もあった。一方で、事件について触れる場面はなかった。先月31日には、不起訴になったことを受け公式サイトにコメントを発表し、謝罪した。

米倉が公の場に姿を現すのは、243日ぶりという。番組調べでは、中丸が活動自粛から復帰したのが268日ぶりといい、「そんな空いてました？」と驚いた。

久しぶりの登壇に対する緊張感を問われると、「一般論になっちゃいますけど、シンプルに何事もそうですけど、1年もたってないですけど、200日後のことというだけで、久しぶりで緊張はあったと思う」と推測した。

中丸は「米倉さんの気持ちは全然、分からないとは思うけど、“今日集まってくれた人たちは、私が出てどう思うのだろうか？”というのは、当たり前のようにあると思うので、なかなか不安定な感じだったのかなと思う」と心中を察した。

中丸が最も緊張した出来事についても聞かれると、「初めて出た『Mステ』ですかね。あれは緊張しましたね」と答えた。「バックダンサーなんで、（オープニングの）階段を降りられるなんてめっそうもない。必要な時に必要なタイミングだけ出る役でしたけど」。先輩のもり立て役ながら、強い緊張を感じたことを振り返っていた。