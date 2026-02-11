¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÂÇ¼Ô6¿Í¤Ë4K¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼ã¼êÀèÈ¯Áè¤¤¡ÖÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ÏÂçÌî²ÔÆ¬±û¤Ë·³ÇÛ¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëÁ°ÅÄÍª¸à¤ÏÂÇ¼Ô7¿Í¤Ë3°ÂÂÇ1»Íµå
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¡ÖÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Î·³ÇÛ¤Ï·ë²Ì¤âÆâÍÆ¤â¡¢Ç¯Îð¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬±û¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤À¡£10Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖBP¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÌî¤È¡¢Æ±3Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÂçÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄ½ã¤È¤È¤â¤Ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò¶¥¤ï¤»¤ëÃíÌÜ³ô¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¼ã¼êº¸ÏÓ3¿Í½°¤À¡£Á°ÅÄ½ã¤Ïºò²Æ¤Ëº¸Éª¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Çº£¥¥ã¥ó¥×¤ÏCÁÈ¡Ê3·³Ãæ¿´¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÌî¡¢Á°ÅÄÍª¤¬µÜºê¤Çà²Ð²Öá¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î2¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿Á°ÅÄÍª¤Ï¼þÅìÍ¤µþ¤ä·ª¸¶ÎÍÌð¡¢ÌîÂ¼Í¦¤È¼çÎÏ¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ¼Ô7¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢3°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£Ä¾µå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Ë3¥¥íµÚ¤Ð¤Ê¤¤145¥¥í¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÎÏ¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23µå¤òÅê¤¸¤Æ¶õ¿¶¤ê¤Ï2µå¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂçÌî¤ÏÌîÂ¼¡¢½©¹Í¥¿Í¤éÂÇ¼Ô6¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢1°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤È2¿Í¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ä¤ê¤Î4¿Í¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Åê¼ê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÂçÌî¤ä¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï144¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é2¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£14Æü¤«¤é¤ÎÂè4¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¹ÈÇòÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï22¡¢23Æü¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÃÏÆ»¤Ê·ë²Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢3·î°Ê¹ß¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ä¤«¤à¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤â¸«¤¿¤¤¡£¼ã¼ê¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÊÁè¤¤¤³¤½¤¬¥Á¡¼¥à¤òÄì¾å¤²¤µ¤»¤ë¡£¡ÖÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡×°Ê¹ß¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë