¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×ÂÛÆâ¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿à¥«¥á¥éÌÜÀþáÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¶Ã¤¡ª¸µCHAI¤Î¥«¥ÊÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖNEO¥«¥ï¥¤¥¤»Ò¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¡¢¥¥ê¤Ã¤È
¡¡2024Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖCHAI¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÛÆâ¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¥¿±27½µÌÜ¡ÁÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¡¼¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£»£¤é¤ì¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Á¤¤?¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¥«¥á¥éÌÜÀþ¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡×¤È¡¢¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖNEO¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿ô¡¹¤Î³¤³°¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡¢±Ñ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ø¤Î»²²Ã¡¢ÍÎ³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±³èÌö¤·¤¿¡ÖCHAI¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥Ê¡£
¡¡¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤ÈÂÄË¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·(Â¾ø¤·)¤·¤Æ¡¢¥è¥¬¤·¤Æ¡¢ÂÎÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Éâ¼ð¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡£!!¡×¤È¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¤½¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊ¢Îä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í!¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÖNEO¥«¥ï¥¤¥¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖCHAI¡×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥Þ¥Ê¤È¥«¥Ê¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOKAME¡×¤òºòÇ¯9·î¤Ë»ÏÆ°¡£10·î¤è¤ê3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDEBUT¡×¤¬2·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖOK A ME REVOLUTION THROUGH MUSIC¡Á¥ª¡¼¥±¡¼ ¥¢ ¥ß¡¼ ¥ì¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó ¥¹¥ë¡¼ ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Á¡×¤¬11Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç1Æü¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£