閉幕後の万博会場を“遠隔で解体”！？大阪の解体専門業者が実証実験に挑む　妊娠中の社員も…現場から離れた室内で操縦

閉幕からまもなく４か月の大阪・関西万博。解体工事でも「実験」が行われています。



▼解体作業をしている重機…よく見ると無人



大盛り上がりのなか、閉幕を迎えた大阪・関西万博。さまざまな技術を見られる“未来社会の実験場”でした。



閉幕からまもなく４か月、会場ではパビリオンなどの解体工事が進み、すでに更地になっているところもあります。



そんな万博会場で２月１０日、大阪市内の解体専門業者がある実証実験に挑みました。





一見すると普通の解体工事に見えますが…（記者リポート）「解体作業をしているあちらの重機ですが、操縦席には誰も乗っていません」▼約１０ｋｍ離れた会議室に操縦者が重機を操縦している人がいるのは大阪市西区の本社の会議室。万博会場からは約１０ｋｍ離れています。作業員が危険にさらされやすいこともあり、成り手不足に陥っている解体工事業。この会社では５年ほど前から人が現場に立ち入らずに安全に工事を進めることができる“遠隔解体”の取り組みを進めています。▼「操作の感覚」と「通信の遅延」を検証今回の実験で検証したいことが主に２つ。１つ目が「操作の感覚」です。重機の中などに計１２台のカメラがあり、操縦する人は映像を見ながらハンドルを動かします。また、現場の環境に合わせて操縦席も振動するなど、離れた場所でもできる限り現場の感覚がわかるようにしています。ただ、実際に操縦した人からは「遠近感がつかみにくかった」という声も。（操縦した人）「距離感は多少難しいですけど、もっとカメラが良くなればまだまだ乗りやすくなると思います」２つ目が「通信の遅延」。現場の重機と操縦席をつなぐのは衛星回線です。操作と重機の動きの遅れは、実験ではほとんど出ませんでした。（三同建設・現場監督 法堂恵太さん）「この万博会場というのは正直電波が非常に悪い。ここで遠隔（解体）ができれば全国どこでもできると（思います）」将来的に１人が複数の重機を動かせるようになれば、現場の作業員の数も減らせるかもしれません。▼妊娠中の社員も操縦席にさらに、この“遠隔解体”で重機を操縦する人の“すそ野が広がる”と期待が寄せられています。この日、去年資格を取ったばかりの女性社員（２０代）が操縦席に座りました。席の横ではこの道４０年以上のベテランがサポートします。（ベテラン操縦者）「伸ばして離そうか。あ、反対。こっちこっち」（２０代社員）「遠隔じゃなかったら無線でやり取りするので、『これ』『あれ』という指示語があったら判断しづらい。視覚的にも教えてもらえるので分かりやすいです」実はこの女性、お腹の中には赤ちゃんが。遠隔で重機を操縦するのであれば妊娠中に危ない現場に行かなくて済みます。（２０代社員）「産休に入ってもまた復帰できる場所があるのはいいなあと思う」▼「現場に出向いて作業することが難しい人も作業できるように」（三同建設 窪田良章取締役）「生産年齢人口が減少していく、そして高齢化していく中で、（建設業界は）若い世代が入ってきにくい業界だと思っています。女性ですとか、障がいのある人とか、現場に出向いて作業することが難しい人についても、重機に乗って作業することができるようになるので、多様な形で重機オペレーター（操縦者）が増えてくればいいなと」“遠隔解体”の取り組みは建設業界の未来を変えるのでしょうか。