◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(大会5日目/現地10日)

スノーボード男子ハーフパイプ公式練習3日目を終えた平野歩夢選手が取材に対応。

前回北京オリンピックで金メダルを獲得し、大会2連覇が期待される今大会でしたが、直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打。複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていました。

ケガの直後、平野選手の弟・海祝選手が自身のInstagramで兄の様子を投稿。その際には顔には内出血の痕、唇にはあざが残り大きく腫れ上がります。左目の部分もうっすらと青あざとなっていました。平野選手は「ケガの最初はヒザが2倍ぐらいのサイズになっていて、松葉杖や車いすの生活が続いた」と当時を語ります。

しかし、公式練習にあらわれた平野選手の顔には傷が見られず回復に向かっている様子でした。

それでも「やれることしかやれないと思うので、可能性があればできる範囲で限界を乗り越える滑りをしたい。どこまでいけるかに懸けて頑張りたい」と話しました。男子ハーフパイプ予選は現地11日に行われます。