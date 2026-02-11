ジェジュン、手に入れたい能力聞かれ「瞬間移動した〜い」理由に会場沸く
俳優のジェジュン、木野花、熊切和嘉監督が11日、都内で開催されたホラー映画『神社 悪魔のささやき』公開記念舞台あいさつに出席。ジェジュンは手に入れたい能力を、直筆の絵馬で発表した。
【写真】ジェジュン、キリっとした表情と字面のユルさのギャップがたまらん
本作は、神戸の廃神社で大学生たちが次々と神隠しのように失踪する事件が発生し、韓国からやって来た祈祷師ミョンジン（ジェジュン）が調査に乗り出して、悪しき存在の正体に迫っていくシャーマニズム・ホラー。
生まれながらに祈祷師となる宿命を負いながら、消えない過去の影に囚われる主人公ミョンジンを演じ、キャリア初のホラーに挑んだジェジュンは、観客にはサプライズで一緒に映画を鑑賞していた。映画館で鑑賞した感想を求められると「映画の撮影が終了したあと、結構時間が経ったので、ちょっともう一回リマインドするために、皆さんと一緒に見ていたんですけど…面白いね〜！ 面白かったですね！」と笑顔を見せた。
トンネルでのシーンについて、ジェジュンは「スタッフの皆さんもそうでしたけど、僕もそうで、風邪をひく人が結構多かったですね。トンネルの中は寒かったですし、空気が冷たいし、ちょっと汚いし、長いし。煙とかもすごかったですし。そこで激しいシーンが多かったので、呼吸が激しくなってくるじゃないですか。だから辛かったですね。ずっと暗いので、人のバイオリズムというか、それがちょっとおかしくなってきて。家に帰っても、あまり寝れなくなっちゃうときもあったんです」と過酷な撮影を振り返った。
この日は物語にちなんで、手に入れたい能力を絵馬で発表するコーナーもあった。ジェジュンは「瞬間移動した〜い」とのことで、理由を聞かれると「今日朝一の便で東京に着いたんですけど、最近もいろんな国に行っていて。瞬間移動ができたら、もっと早くファンの皆さんに近づけるっていうこともありますし、物理的な問題がなければ、この人生をもっと楽しめるんじゃないかなって。ファンの皆さんを待たせることも、すごく心配なんですよ。どこかに逃げるんじゃないかなって（笑）」と話して会場を沸かせていた。
映画『神社 悪魔のささやき』は公開中。
【写真】ジェジュン、キリっとした表情と字面のユルさのギャップがたまらん
本作は、神戸の廃神社で大学生たちが次々と神隠しのように失踪する事件が発生し、韓国からやって来た祈祷師ミョンジン（ジェジュン）が調査に乗り出して、悪しき存在の正体に迫っていくシャーマニズム・ホラー。
トンネルでのシーンについて、ジェジュンは「スタッフの皆さんもそうでしたけど、僕もそうで、風邪をひく人が結構多かったですね。トンネルの中は寒かったですし、空気が冷たいし、ちょっと汚いし、長いし。煙とかもすごかったですし。そこで激しいシーンが多かったので、呼吸が激しくなってくるじゃないですか。だから辛かったですね。ずっと暗いので、人のバイオリズムというか、それがちょっとおかしくなってきて。家に帰っても、あまり寝れなくなっちゃうときもあったんです」と過酷な撮影を振り返った。
この日は物語にちなんで、手に入れたい能力を絵馬で発表するコーナーもあった。ジェジュンは「瞬間移動した〜い」とのことで、理由を聞かれると「今日朝一の便で東京に着いたんですけど、最近もいろんな国に行っていて。瞬間移動ができたら、もっと早くファンの皆さんに近づけるっていうこともありますし、物理的な問題がなければ、この人生をもっと楽しめるんじゃないかなって。ファンの皆さんを待たせることも、すごく心配なんですよ。どこかに逃げるんじゃないかなって（笑）」と話して会場を沸かせていた。
映画『神社 悪魔のささやき』は公開中。