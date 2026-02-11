１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、８日の衆院選で戦後史上最多の３１６議席と大勝した高市早苗首相（自民党総裁）が衆院選の公約として掲げた２年間の食料品消費税ゼロの早期実現に「知恵を絞る」ことを表明した上で野党に社会保障改革に関する国民会議への参加を呼び掛け。「少なくとも夏前には中間取りまとめを行いたい」と発言するなどの動きを見せる中、内閣支持率も６７・３％（共同通信調べ）と高水準を維持したことを報じた。

コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「（自民の議員数が）３分の２だと散々言われてるように、少数の参院で（法案が）否決されて戻ってきても、もう１回、衆院で再可決という数ですから、かなり自由度が効くと言われている。でも、現実的に（自民が）その手で行くかはまた別の話ですけど」と、まず発言。

「これほど人数が多いことの課題は自民党が勝ちすぎたというくらい勝ったんで、実は自民党の中に消費税含めいろんな考え方の人がいるんですね。高市さん素晴らしいと思っている人だけじゃないんです」と指摘すると「たくさん勝ったんで、高市さんちょっとなと思っている自民党の人も通ってるんです。だから、自民党の中での議論が今まで以上に大きくなる可能性がある。それは悪いことじゃないんです」と続けた。

その上で「もう一つ、公約とか政策とかでこれだけ支持があったんだからという言い方も当然あるんだけど、今回の選挙って結構、人気投票的なところがあるので（票を）入れた人たちが高市さんがどういう政策を言ってて、どういう公約かっていうのを、あんまり深く分からずに『おっ、高市さん、いいじゃないか』っていうだけで入れた人の票もかなりある」と続けると「自民も強かったけど、中道改革連合を付け焼き刃でつくったけど、あまりうまくいかなかったというのも大きいでしょうね」と話していた。