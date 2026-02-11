◇ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ２０２６ Ｕ―１８Ｊリーグ選抜０―２日本高校サッカー選抜（１１日・ニッパツ三ツ沢球技場）

日本サッカーの次世代を担う高校年代の才能が集まったネクストジェネレーションマッチが行われ、Ｕ―１８Ｊリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。試合は２―０で高校選抜が勝利した。第１０４回全国高校サッカー選手権で優勝し、夏冬２冠を果たした神村学園高から２人、準優勝の鹿島学園高からも２人が先発に名を連ねた高校選抜が、力強い試合内容で勝利した。

前半１６分、高校選抜はＦＷ宮本周征（１８）＝帝京高＝がＰＫを決めて先制。さらに同２７分、宮本のシュートがブロックされた浮き球を、ＭＦ臼井蒼悟（１８）＝尚志高＝がボレーで決めて追加点を奪った。

Ｊ選抜も後半、攻勢を強める展開に。途中出場のＭＦ浜名元希（１７）＝奈良クラブユース＝やＦＷ佐々木亮（１７）＝仙台ユース＝らがチャンスを迎えたが、ゴールを割ることができなかった。

Ｕ―２３日本代表の大岩剛監督や、Ｕ―２０日本代表の山口智監督も視察。日本サッカーの次世代を担う選手たちに、熱視線を送っていた。