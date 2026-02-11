ミラノ・コルティナオリンピックはスノーボード女子ハーフパイプの予選が１１日に行われる。

前回北京大会で日本女子初のメダルとなる「銅」を獲得した冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）や、今年１月にワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した小野光希（２１）（バートン）にメダルの期待がかかるが、勢いを感じさせるのが、清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）の１６歳コンビだ。（デジタル編集部）

清水は中学生だった２０２４年１２月、Ｗ杯デビュー２戦目で初優勝を飾ると、昨年３月の世界選手権で銀メダルを獲得し日本女子のエース格に躍り出た。ただ、同５月の左鎖骨骨折に続き、オリンピックシーズンに入った同１２月には大会の練習中に右鎖骨を骨折するアクシデントに見舞われた。

今年１月中旬のＷ杯で復帰し、同２３日に米コロラド州で行われた賞金大会「Ｘゲームズ」女子スーパーパイプで縦２回転横３回転の大技「ダブルコーク１０８０」を決めて初優勝を果たした。Ｘゲームズは「小さい頃から、オリンピックとは別で、すごい勝ちたい大会」だったという清水。「（復帰直後で）少し不安な部分もあったので、ここでオリンピック前に結果を残すことができて自信になった」と話した。

一方、そのＸゲームズで２位に食い込んだのが工藤だ。

Ｗ杯参戦２季目の今季は清水が序盤の大会を欠場するなか、昨年１２月の開幕戦（中国）で初の表彰台となる２位に入った。清水の復帰戦となったスイスでの第５戦では、板をつかんで難度を上げる「グラブ」の多彩さなどで観衆を沸かせ、２度目の２位となり、「結果が出て自信になっているし、昨季よりもスノーボードが楽しい」。

２０１０年バンクーバー大会に出場した洸平さんを兄に持ち、２４年の冬季ユース五輪で金メダルを獲得しており、清水と切磋琢磨してきた。ワンツーフィニッシュを決めたＸゲームズでは、「すごい勢いのある１６歳と言ってもらえることが多くてうれしい」と声を弾ませた。

予選は日本時間１１日午後６時３０分から。日本勢４人を含む２４人が出場を予定しており、１２人が１２日（日本時間１３日未明）の決勝に進む。