女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたタレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が出演する映画「ギャルゾンビ」（ハシテツヤ監督）が11日までにX（旧ツイッター）の公式アカウントを更新。今後の方針について発表した。

以下発表全文

羽賀研二氏に関する報道について

映画「ギャルゾンビ」関係者 各位

いつも映画「ギャルゾンビ」の製作・プロモーションにご尽力いただき、誠にありがとうございます。ギャルゾンビ製作委員会です。

本日、羽賀研二氏が不同意わいせつ容疑で沖縄県警に逮捕されたとの報道がなされました。出演者・スタッフの皆様におかれましても、突然のニュースにご心配やご不安をおかけしていることと存じます。心よりお詫び申し上げます。

本作において羽賀氏はヤクザ役として重要なシーンにご出演いただいており、撮影時にはプロ意識を持って真摯に取り組んでいただきました。しかしながら、現在報道されている事案は映画の撮影とは全く無関係な私的な出来事であり、2025年3月に発生したとされる内容です。作品のクオリティや完成度に影響を及ぼすものではございません。

つきましては、以下の通り今後の公開スケジュールを進めてまいります。

引き続き予定通り、海外映画祭への出品を最優先に準備を進めております。

映画祭での評価・反響を踏まえた上で、国内公開を含む一般公開を実施する方針に変更はございません。

作品そのものは、主演の恋渕ももなさんをはじめとするキャスト・スタッフ一同が一丸となって作り上げた渾身の一作です。ゾンビダンスの迫力、ギャル文化×ホラーのユニークな世界観を、皆様にしっかりとお届けできるよう、最後まで責任を持って取り組んでまいります。

このような状況下でご心配をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げますとともに、変わらぬご支援・ご声援をいただけますと幸いです。

何かご質問やご懸念がございましたら、遠慮なくお知らせください。引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。