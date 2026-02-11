高校生にスポーツへの関心をより深めてもらおうという取り組みです。トップアスリートらによるトークセッションが岡山市東区で開かれました。

【写真を見る】ユーリ阿久井政悟選手「脳の使い方が大事」さまざまな競技に打ち込む約130人の高校生を前にトークセッション【岡山】

登壇したのは、ボクシングの元世界王者、ユーリ阿久井政悟選手ら、世界で活躍するトップアスリートの3人です。さまざまな競技に打ち込む約130人の高校生を前に、試合や練習の時にどのように考えているのかなどを伝えました。





（プロボクサー ユーリ阿久井政悟選手）「相手に精神的なダメージが来る戦術を生み出すっていう、脳の使い方（考え方）が大事」また、「考えるより、普段の練習で感覚を身につけるのも大切」といった話もあり、生徒たちは熱心に聞き入っていました。（岡山朝日高校陸上部の高校生）「できたと、できるは違うというお話を聞いたときに、試合本番でそれを発揮できないと意味がないので、意識してこれから練習していきたいと思いました」

このほか、環太平洋大学でスポーツ科学を専門とする指導者によるワークショップも行われました。