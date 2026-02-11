いまみれんが、自身初のEP『僕はtoyじゃないよ！』を本日2月11日に配信リリース。また、初のワンマンライブ『いまみれん 1st One Man Live “どうして僕はこうなった？”』を7月29日に東京 Shibuya WWWにて開催する。

本作には、インディーズデビュー曲「求める nor i」をはじめ、生々しい演奏と荒削りで衝動的なサウンドの中で届かない願望を歌い叫ぶ失恋ソング「怒号外生地～Made in Pizza～」、挫折や寄り道を肯定するメッセージソング「群青」や最新曲「愛の歌」に加え、新曲「シネ・マ・ジレンマ」を含む全5曲を収録。いまみれんの名刺代わりとなる作品となっている。

ワンマンライブのチケットは、オフィシャル先行受付が本日よりスタート。いまみれんは本公演について「ライブが行われる7月29日は2人の元恋人を思いだす、かなりバッドに入る日なのであります。夏は嫌いだ。29日って日付も嫌いだ。苦しさを少しでも癒すように歌います。」とコメントしている。

・いまみれん コメント

あれは3年前の夏、2023年7月28日の日付が変わった頃の夜、僕ちゃんは路上でぶっ倒れていました。当時の恋人との記念日が7月28日だったんだよね。でも別れてたんだー。本当は1年記念日を祝うはずだったのにひとりぼっちだった。部屋にいたら頭がおかしくなりそうで、外に飛び出して街を徘徊していたら気持ち悪くなってしまってね。そしたら倒れてしまって起き上がれず、コンクリートの匂いを嫌でも嗅ぎながらうずくまっていた。最悪なことに人通りが全くないところで倒れてしまって助けも呼べず、たまに人が通りかかっても無視をされて、東京ってマジでしんどい！この冷徹な人間どもめ！って怒りが湧いた。でもその怒りもすぐに消えてしまうくらい気持ちが悪くて仕方がなかった。自分が躁鬱じゃなければ、自分がもっといい男だったらこんなことにはならなかったって自分を責め続けた。どうして僕はこうなったんだろうって自分の過去を責めて責めて本当にしんどかった。もう救急車を呼ぶしかないってスマホをどうにか取り出して連絡しようとした時に、声をかけてくれた人がいた。その人たちに自分があまりにも惨めでしんどいことを泣きながら伝えた。たくさん話を聞いてくれて、最後にはコーラをもらった。本当に嬉しかった。体調が少し回復しなんとか家に帰った。部屋には売ろうとしていた楽器たちが残っていた。僕は当時の彼女と別れていなかったら音楽を辞めていた。何も結果が出ないし、才能はないし、楽器を売ってそのお金で資格の勉強をして就職して彼女と結婚しようと思っていた。でも僕に残ったのは楽器だった。はぁ、また音楽から逃げられなかった。引きこもりの僕は、また音楽をやるしかなくて「求める nor i」を作った。あまりにも出来すぎている話だ。でも本当の話。音楽を再開したら別の恋人ができた。「愛の歌」を書くきっかけになったその子との記念日は5月29日だった。でもその子とは音楽が原因で別れてしまった。音楽は呪いだ。音楽をやっていなかったらあの子とは上手くいってたのかもしれない、でも音楽から逃げることは一生できない。どうして僕はこうなったんだ。よく考える。孤高な天才じゃないと割に合わないくらい苦しすぎる。

そんなわけでライブが行われる7月29日は2人の元恋人を思いだす、かなりバッドに入る日なのであります。夏は嫌いだ。29日って日付も嫌いだ。苦しさを少しでも癒すように歌います。

