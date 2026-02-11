「理由は１つ」大エースはなぜ得点激減？ マンC指揮官が説明。英語力向上のウズベク戦士にも言及「シェイクスピアのようには話せないが…」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、現地２月11日のフルアム戦（プレミアリーグ第26節）を前に、不調が囁かれるアーリング・ハーランドについて語った。英紙『The Guardian』が伝えている。
25歳のノルウェー代表FWは、シティ加入の４年目の今季も開幕からゴールを量産していたが、ここのところ得点ペースが低下。直近のリーグ戦８試合でPKからの２点しか奪えておらず、流れの中からに限れば、２か月近くゴールから遠ざかっている。
ただ、指揮官の信頼は決して揺るがない。グアルディオラ監督は「彼が29歳や30歳ではないことを忘れてはならない。彼は若く、これは成長過程の一部だ」と切り出し、こう考えを示した。
「彼が経験するシーズンごとに、次のシーズンへ向けてより優れた選手に成長している。自身の身体をより深く理解し、毎日プレーする意味を学んでいるのだ。彼が望む数字を残せていないかもしれないが、我々がこの位置にいるのは彼のおかげだ。シーズンの４分の３において、彼が得点しなければ誰が得点するのか分からない。チャンピオンズリーグや特にプレミアリーグでの我々の立場は、アーリングなしでは不可能だった」
ハーランドは敵地アンフィールドで行なわれた直近のリバプール戦（２−１、プレミアリーグ第25節）で90＋３分にPKを成功させ、値千金の決勝点を挙げた。その冷静さに感銘を受けたようだ。
「簡単じゃないよ。アンフィールド、91分、92分という状況で、あの場面をあの落ち着きで決めるなんてね。彼のボディランゲージ、目に燃えるような炎があった。容易ではない。それが優れた選手を定義する。彼がさらに成長するよう願っている。彼が疲れて少し落ちている理由はただ１つ。過密日程だ。それ以上でもそれ以下でもない」
シティ在任10年を数えるスペイン人指揮官はまた、昨冬に加入したウズベキスタン初のプレミアリーガー、アブドゥコディル・クサノフに言及。当初は英語が話せず、コミュニーションに難を抱えていたなか、確実に成長していると明かした。
「ウィリアム・シェイクスピア（イギリスの世界的劇作家）のように話せるわけではないが、彼はどんどん上達している。我々の要求を理解し、毎回成長している。非常に賢い選手だ。通常、身体能力が高く、強靭で速いから思考力に欠けると思われがちだが、全く逆だ。常に適切な判断を下している」
プレミアリーグ首位を走るアーセナルとの勝点差は６。逆転での覇権奪回に向けて、攻守の役者のさらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
