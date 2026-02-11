「かなり復帰を早くした」「正直、W杯のことは…」なぜ鎌田大地はワールドカップが控えているのにリスクを犯して“強行出場”したのか 指揮官は驚嘆「とても驚いたし、感心させられた」【現地発】
77分、クリスタル・パレスが１点リードして迎えた終盤。鎌田大地は静かにピッチへ送り出された。アウェーのブライトン戦。復帰戦で彼に与えられた役割は、残された15〜20分を守りきり、しっかり試合を締めることだった。
２か月ぶりの実戦後、鎌田はウォームダウンをこなしてからロッカールームへ行く途中に足を止め、囲み取材に応じてくれた。記者の一人が「久々のプレーを楽しめたか？」と尋ねる。一考してから、「それよりも、かなり復帰時期を早くしてるんで、ほんとに再発しないようにしたし、時間制限もあった」と冷静に答えた。
チームがリードしている状況。出場時間に制限のある中での起用に、「勝ち切れるように、勝ち切れたらいいなっていう風に思ってました」と振り返る。
12月14日のマンチェスター・シティ戦で負った右ハムストリングの怪我。以来、鎌田は戦線離脱し、その間、クリスタル・パレスはリーグ戦で一度も勝てなかった。離脱するまでのチームは上位につけ、自身はリーグ戦14試合連続先発出場。好調を維持するチームの一役を担っていた存在だった。
しかし、背番号18を欠いたチームは順位表を急降下していった。
「自分がいた時までは、プレミアリーグでも５位とかだったんで、かなりいい位置につけてたと思いますし、そこからこんなに崩れるとは思っていなかった」
不調に陥るチーム状況を傍観するしかできず、「パレスにとってもすごく難しい時期だったと思いますし、自分自身にとっても、試合に出たい気持ちと怪我の具合と。その時間がすごく長く感じました」。
それでも、復帰への準備は着実に進めていた。負傷してから３週間ほどの短期間で走れる状態に戻し、チーム練習に合流したのは約２週間前のこと。
「コンディションだけを落とさないように、あとは怪我がどれだけ癒えるかという部分と、どれだけリスクを取るかっていうところの話し合いだった。コンディション、心肺のところはあんまり心配はしなかった」
だがこの「どれだけリスクを取るか」という判断が難しかった。鎌田本人は、ブライトン戦の２週間前に行われたチェルシー戦の時点で、オリバー・グラスナー監督やメディカルチームに出場の意思を伝えていた。それでもなかなかゴーサインは出されなかった。
「いつも怪我をした時に、自分自身は本来の時間をかけずにいつも帰ってこれているんで、今回も５週目ぐらいの試合に出たいというのは、チームと交渉してたんです。ただなかなかその（怪我の状態を示す）画像と、自分の身体というのが比例していなかった。すごく説得するのが大変だった」
メディカルスタッフとのやり取りを振り返り、思わず苦笑いを浮かべる。
「すごく一方的に、僕が言っていた。画像を見ると、ドクターは基本的にみんな同じことを言うので。ただ再発しやすい場所でもありますし、難しいところでしたけど」
そんな中で最終的に復帰が実現した背景には、監督との信頼関係があったから。「監督が僕のことを知らなかったら、このタイミングでの復帰はなかったと思います」と、困難な状況だったことを窺わせた。
ブライトン戦後の記者会見。グラスナー監督に鎌田のパフォーマンスをどのように評価するかを聞いてみると、「とても嬉しい」と目を細めたのが印象的だった。
「ダイチはとてもスペシャルな選手なんだ。周囲は『もっと治療に時間をかけなくてはダメ』と説得し続けたが、彼は２〜３週間前からピッチに戻ろうとしていた。我々は『リスクが高すぎるから、それはできない』と話していたのだが、先週になって、私がダイチと話して一緒にリスクを取ることを決めた。彼は『フィジカル的には全部できる、全部をやりたい』といって、フルトレーニングに参加したんだ」
２か月ぶりの実戦後、鎌田はウォームダウンをこなしてからロッカールームへ行く途中に足を止め、囲み取材に応じてくれた。記者の一人が「久々のプレーを楽しめたか？」と尋ねる。一考してから、「それよりも、かなり復帰時期を早くしてるんで、ほんとに再発しないようにしたし、時間制限もあった」と冷静に答えた。
12月14日のマンチェスター・シティ戦で負った右ハムストリングの怪我。以来、鎌田は戦線離脱し、その間、クリスタル・パレスはリーグ戦で一度も勝てなかった。離脱するまでのチームは上位につけ、自身はリーグ戦14試合連続先発出場。好調を維持するチームの一役を担っていた存在だった。
しかし、背番号18を欠いたチームは順位表を急降下していった。
「自分がいた時までは、プレミアリーグでも５位とかだったんで、かなりいい位置につけてたと思いますし、そこからこんなに崩れるとは思っていなかった」
不調に陥るチーム状況を傍観するしかできず、「パレスにとってもすごく難しい時期だったと思いますし、自分自身にとっても、試合に出たい気持ちと怪我の具合と。その時間がすごく長く感じました」。
それでも、復帰への準備は着実に進めていた。負傷してから３週間ほどの短期間で走れる状態に戻し、チーム練習に合流したのは約２週間前のこと。
「コンディションだけを落とさないように、あとは怪我がどれだけ癒えるかという部分と、どれだけリスクを取るかっていうところの話し合いだった。コンディション、心肺のところはあんまり心配はしなかった」
だがこの「どれだけリスクを取るか」という判断が難しかった。鎌田本人は、ブライトン戦の２週間前に行われたチェルシー戦の時点で、オリバー・グラスナー監督やメディカルチームに出場の意思を伝えていた。それでもなかなかゴーサインは出されなかった。
「いつも怪我をした時に、自分自身は本来の時間をかけずにいつも帰ってこれているんで、今回も５週目ぐらいの試合に出たいというのは、チームと交渉してたんです。ただなかなかその（怪我の状態を示す）画像と、自分の身体というのが比例していなかった。すごく説得するのが大変だった」
メディカルスタッフとのやり取りを振り返り、思わず苦笑いを浮かべる。
「すごく一方的に、僕が言っていた。画像を見ると、ドクターは基本的にみんな同じことを言うので。ただ再発しやすい場所でもありますし、難しいところでしたけど」
そんな中で最終的に復帰が実現した背景には、監督との信頼関係があったから。「監督が僕のことを知らなかったら、このタイミングでの復帰はなかったと思います」と、困難な状況だったことを窺わせた。
ブライトン戦後の記者会見。グラスナー監督に鎌田のパフォーマンスをどのように評価するかを聞いてみると、「とても嬉しい」と目を細めたのが印象的だった。
「ダイチはとてもスペシャルな選手なんだ。周囲は『もっと治療に時間をかけなくてはダメ』と説得し続けたが、彼は２〜３週間前からピッチに戻ろうとしていた。我々は『リスクが高すぎるから、それはできない』と話していたのだが、先週になって、私がダイチと話して一緒にリスクを取ることを決めた。彼は『フィジカル的には全部できる、全部をやりたい』といって、フルトレーニングに参加したんだ」