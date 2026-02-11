三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVEのライブ音源がデジタルリリース！過去2公演の音源も配信
三月のパンタシアが、ライブアルバム『三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-』を2月18日に配信リリースする。
■2024年のライブより「青春なんていらないわ」の映像も公開
本作は、アーティスト活動開始10周年を記念したベストアルバムを引っさげ、2025年8月に東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）で開催された『三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-』の音源を収録。
また、これまでパッケージのみに収録されていた過去2公演の音源配信も決定。2月25日に『三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-』、3月4日には『三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-』が配信される。
ライブ音源配信に先駆け、2月14日20時に三月のパンタシアオフィシャルYouTubeチャンネルにて、「青春なんていらないわ（三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-）」のライブ映像も公開される。こちらも要チェックだ。
なお、三月のパンタシア は3月28日にCHiCO（CHiCO with HoneyWorks）と ヒトリエを招いて、自主企画イベント『三月春のパン（タシア）祭り 2026 -フレンズの春-』を開催する。チケットは現在発売中。
■リリース情報
2026.02.18 ON SALE
DIGITAL ALBUM『三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-』
2026.02.25 ON SALE
DIGITAL ALBUM『三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-』
2026.03.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-』
■関連リンク
三月のパンタシア OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC4lk0Ob-F3ptOQUUq8s0pzQ
三月のパンタシア OFFICIAL SITE
https://www.phantasia.jp/