Uru、ニューアルバム『tone』の全曲ダイジェスト映像を公開！ESME MORIがアレンジ参加した新境地の「ミラクル」などの新曲も

Uruが2月18日にリリースするニューアルバム『tone』の全曲ダイジェスト映像を、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

■Uruの表現の幅と声のトーンの多彩さを堪能できる、アルバムの一端を味わえる映像に

『tone』は、前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるフルアルバムで、タイトルが示すとおり“声や感情の濃淡”をテーマに制作された作品。日々移ろう心の機微や、人生のさまざまな局面にそっと寄り添う楽曲が並び、Uruの歌声を丁寧に刻んだ一枚となっている。

収録曲には、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールOPテーマ「アンビバレント」やTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」やback numberが提供した映画『クスノキの番人』主題歌の「傍らにて月夜」、さらにはフジテレビ系月9ドラマ『風間公親－教場0－』および映画『教場 Reunion』の主題歌「心得」、そして2月9日にリリースしたばかりの、木村拓哉主演映画『教場 Requiem』主題歌として書き下ろされた新曲「今日という日を」など、Uruとタイアップ作品との軌跡を象徴する楽曲が揃う。

さらにアルバム新曲として、宗本康兵がアレンジを担当した情緒的な歌詞が印象に残る「さすらいの唄」と、ESME MORIがアレンジを担当した打ち込みのトラックがアルバムでも特に個性を放つ「ミラクル」、日本赤十字社CMソングとしてオンエアされた「夜が明けるまで」が初音源化されるなど全15曲を収録。バラードからアップテンポ、洋楽的アプローチまで、Uruの表現の幅と声のトーンの多彩さを堪能できる内容となっている。

今回公開された全曲ダイジェストでは、映画・ドラマ・アニメ・CMなど数々の作品を彩ってきた楽曲から、アルバムのために書き下ろされた新曲まで、本作に収録される全15曲の世界観を一望できる内容となっている。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『tone』

■ライブ情報

『Uru Tour 2026「tone」』

07/01（水）大阪・フェスティバルホール

07/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

08/12（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

09/03（木）東京・昭和女子大学人見記念講堂

09/24（木）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

10/21（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

