4人組バンド・カブトムシ、3月25日にアルバム『Panorama Pig』をリリース決定！先行シングルのMVも公開に

4人組バンド・カブトムシが、3月25日に3rdアルバム『Panorama Pig』をリリースすることが決定。スタジオフルアルバムのリリースは、前作『飛来者』以来実に2年ぶりとなる。

■先行シングル「Piece Of」はあらゆる境界を軽やかに超えていくバンドの現在地を示す曲に

『Panorama Pig』は、これまで培ってきたバンドアンサンブルを軸にしながら、即興性を大胆に歌へと持ち込むことでよりスリリングで予測不能な表情を獲得したアルバムとなっている。メンバー・藤井登生によるセルフ監修のもと、全曲同時録音によって収録された本作。そのライブ感と空間性を抱え込んだサウンドも聴きどころだ。

アルバムに先駆けて、2月11日にリリースされた先行シングル「Piece Of」は、アルバムへの期待を否応なく高める象徴的な楽曲。メロディのポップネスを歪に浮かび上がらせる、アグレッシブかつ「アウト」なバンドアレンジは、あらゆる境界を軽やかに超えていくカブトムシというバンドの現在地を示している。そして本作のMVも、2月11日18時に公開された。

2025年は即興演奏シリーズ“Unity, Apart”のBandcamp限定リリースや、初期重要作品『忘れないで未知子』の新作発表など、バンドのアティチュードを更新する衝撃的な作品を産み出してきたカブトムシ。今後随時解禁されていくアルバム情報にも要注目だ。