タレント藤本美貴（40）と横澤夏子（35）が、2人がMCを務める10日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。この日のゲスト、インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（29）と、しなこや自身も所属する「竹下☆ぱらだいす」らをプロデュースする、あぃりDXに興味を示した。

今回は「原宿の最新トレンドSP」。

ピンクを基調にした衣装で登場した2人。横澤があぃりに「裏方さんということなんですか？」と聞くと、あぃりは「自分も『竹下☆ぱらだいす』のメンバー兼プロデューサーとして活動していて」と説明。藤本が「表にも出ているんですね」と話した。

藤本が「しなこちゃんをプロデュースっていうのは、どういうことなんですか？」と質問。あぃりは「作詞とか振り付けとか、MVとかを作らせてもらっています」と落ちついた口調で話した。

そして藤本は「しゃべっている感じ、しっかり大人ですね」。横澤も「もっと、ギャル〜、みたいな感じかと思っていたけど」と会話しての印象を話した。あぃりが「ちょっともう、無理しないって決めていて」と答えると、藤本と横澤は爆笑。さらにあぃりは「自然体でいた方がいいと思って」と話した。

藤本は「もう質問が止まらないもんね」と興味津々。あぃりとしなこは「そう思っていただけてうれしいです」と喜んだ。