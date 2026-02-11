2月10日、横浜流星が自身のInstagramを更新。世界的ブランド『Dior』のイベントに参加したことを報告したが、その近影に心配の声があがっている。

「同ブランドは、2月12日、新コンセプトストア『ディオール バンブー パビリオン』を東京・代官山にオープンする予定です。同日、その記念イベントが開催され、横浜さんをはじめ豪華なタレント陣が招待されました」（芸能プロ関係者）

同イベントに参加したことを報告した横浜は、複数枚の写真を投稿。そこには、全身デニムのセットアップを着用し、ブルーのシャツと紺色と黄色のネクタイを締めた姿が。

加えて、フランス・パリでおこなわれた『パリ・メンズファッションウィーク』 に登場した際に見せていたシルバーヘアが黒髪へと変化。新たなイメチェンショットとなった。

そんな近影の公開にファンも歓喜。黒髪姿に驚く声が並んだが、一部で横浜の体調を心配する声も寄せられた。

《また痩せたのでは？頬がとてもコケていて…》

《目がバグってる》

《痩せこけて顔色が悪い》

横浜はこれまでにも “激痩せ” が心配されたことがあると、前出・芸能プロ関係者が振り返る。

「2025年11月、主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の公式Instagramが更新。クランクアップの際の横浜さんの写真が投稿されましたが、その姿が激痩せしていると話題になりました。役作りが理由とされていますが、あまりのげっそりさにファンも心配になったようです」

2026年秋には、映画『汝、星のごとく』の公開が予定されている。複雑な家庭環境で生きる青年役を演じるため、この役作りでも痩せた体型をキープしていると思われる。

「今回は、黒髪にしたことで横浜さんの色白さがかなり際立って見えました。痩せたのと同時に、髪色とのコントラストでより体調が悪そうに見えたのかもしれませんね。

とはいえ、ストイックで知られる横浜さんですから、体調だけは無理をせず、撮影に挑んで欲しいものですね」（同）

数々のヒット作に出演し、多忙をきわめる横浜。もう少しふっくらする日は来るだろうか。