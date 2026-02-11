「ジーンズ合わせ」がおしゃれ！【GU】大人に似合う「ボウタイブラウス」の着こなしって？

きれいめな印象の「ボウタイ付きブラウス」。ジーンズと合わせることで、大人カジュアルにもシフトできるアイテムです。そこで今回紹介するのは【GU（ジーユー）】のボウタイ付きブラウスを使ったジーンズコーデ。グッとサマ見えする、大人に似合う着こなしをぜひチェックしてみて。

ストレートジーンズで程よく力を抜いた着こなし

【GU】「ボウタイブラウス」\2,490（税込）

ネイビーの「ボウタイブラウス」をジーンズに合わせた着こなし。ラフに垂らしたボウタイが程よい華やかさを添えつつ、ジーンズのカジュアルさが加わることでフォーマル感は控えめに。カラーにも落ち着きをもたせることで、大人らしいフェミニンカジュアルにまとまっています。きちんと感は欲しいけれど、堅く見せたくない日に参考にしてみて。

大きめリボンで華やか！ すっきりジーンズとの好バランスコーデ

タイをリボン結びにすれば、華やかな着こなしに。すっきりシルエットのジーンズを合わせることで、ブラウスのフェミニンさを程よくカジュアルダウンできそうです。赤のバッグが差し色になって女性らしく、大人コーデにほどよい甘さをプラスしたい日にぴったり。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M