【Mame Kurogouchi】のコード刺繍をBLACKで表現。【STUDIOUS】限定コレクションがリリース

セレクトショップ【STUDIOUS（ステュディオス）】が【Mame Kurogouchi（マメクロゴウチ）】とのコラボレーションアイテムを2026年2月13日（金）に発売。【Mame Kurogouchi】を象徴するコード刺繍シリーズを、別注カラーのBLACKで再解釈し、数量限定で発売されるコレクションです。

BLACKに有機的な雰囲気を添えるコード刺繍

TOKYOブランドにこだわったリアルクローズなモードスタイルを提案するセレクトショップ【STUDIOUS】が、今回タッグを組むのが【Mame Kurogouchi】。【Mame Kurogouchi】は伝統や自然、職人技術と最新テクノロジーを融合させ、現代的な女性らしさを体現するタイムレスなデザインを展開しています 。

同ブランドのアイコンの一つがコード刺繍。伝統的な籠や植物からインスパイアされ、オリジナルのリネンコードを一筆書きの要領で柄を組みながら刺繍しています。

【Mame Kurogouchi】のコード刺繍をBLACKで表現した数量限定コレクション

【STUDIOUS】別注カラーのBLACKで展開する本コレクションは、繊細で有機的なコード刺繍をブラックのワントーンにすることで、刺繍の陰影や奥行きを際立たせます。コレクションは3アイテム。

「Cording Embroidery Detailed Middle Length Jacket」\119,900

両サイドにシャーリングを入れ、シルエットに柔らかさを加えたジャケットは、ポケットのフラップにコード刺繍を。

「Cording Embroidery Detailed Trench Coat」\190,300

スタイリッシュなトレンチコートも、ポケットのフラップにコード刺繍がなされることで有機的なムードも纏います。さらに襟を立てれば、チンタブにも刺繍が施されています。

「Cording Embroidery Detailed I-line Skirt」\62,700

フロントのポケットに大胆にコード刺繍をあしらったのがロングスカート。タイトシルエットながら、フロントにスリットが入り、足捌きも抜群です。

日常からオケージョンまで対応する、洗練されたモードなBLACKのコレクションは【STUDIOUS】のオンラインストアのほか、新宿、ルクア大阪 、有楽町、恵比寿、丸の内の各店舗でも発売されます。

※価格はすべて税込みです