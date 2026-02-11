

T.N.T

手越祐也（Vo.）、Furutatsu（Ba.）、kyohey（Dr.）、Ryu.(Gt.)の 4 名によるロックバンド T.N.Tは、1月11日の東京・日本青年館ホール公演を皮切りに、初の全国5都市6公演を巡るワンマンツアー「T.N.T 1stLIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”」を開催した。そのツアーファイナル公演を、２月10日、大阪・心斎橋BIGCATで締めくくった。

これまでに開催された東京、宮城、愛知、福岡と行われてきたツアーは、本日の大阪公演も含め全公演がソールドアウトとなった。ツアーファイナルも満員御礼の熱気に包まれる中、バンドは圧巻のパフォーマンスで会場を大きく沸かせた。

ライブが最高潮を迎える中、メンバーより、3月25日に初となるフルアルバム『DETONATION』をリリースすること、そしてアルバムを提げた全国ツアーを4月3日(金)の宮城公演より開催することが発表された。本アルバムには、今回のツアーで披露された新曲はもちろん、アルバムのために書き下ろされた未発表曲も多数収録。 結成から約１年でリリースされる作品ながら、 T.N.Tの魅力が詰まった十分過ぎるボリュームとなっている。アルバムを携えたリリースツアーは、1月の初のツアーからわずか3ヶ月という短期間でさらに規模を拡大。単独公演としては初となる北海道を含めた全国６箇所を巡るツアーとなる。

チケットは、2月10日(火)21時より T.N.T Official Fan Clubで受付を開始している。

作品情報

ツアー情報

イベント出演情報

アーティスト名：T.N.Tタイトル名：DETONATION発売日・配信日：2026年3月25日(水)発売元：Ferment Label品番：FRMT-008[収録曲]1. Evanescence2. 数センチの、その先へ3. Starting Over4. 新曲15. Ro"kyun"roll6. 新曲27. SHINE8. My Beautiful Moment9. 朧10. Leap Of Faith11. Remember12. Fake■T.N.T LIVE TOUR 2026 -DETONATION-日程・会場：2026年4月3日(金) 宮城・仙台 Rensa2026年4月11日(土) 福岡・DRUM LOGOS2026年4月18日(土) 北海道・札幌 PENNY LANE242026年4月27日(月) 大阪・なんば Hatch2026年4月28日(火) 愛知・名古屋ダイヤモンドホール2026年5月1日(金) 東京・Zepp Shinjukuチケット詳細▶https://tnt-oﬃcial.com/news/detail/688072026年3月22日(日)東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE「ライブナタリー“T.N.T × FLOW”詳細▶https://live.natalie.mu/event/tnt-flowsponsored by Chikemoo」