¡ÚÉ±Ï©¶¥ÇÏ¡¡Ê¼¸Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û¥Ú¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²÷¾¡¡¡²¼¸¶Íý¤ÏÊ¡Î±¹§²ð»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡
¡¡¡ÖÂè10²óÊ¼¸Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬É±Ï©¶¥ÇÏ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¼¸¶Íýµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥Ú¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê²´6¡áÅÄÃæ°ì¡¢Éã¥·¥ç¥¦¥±¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¤¬2ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ª¥Þ¥Ä¥ê¥ª¥È¥³¡¢3Ãå¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Î10ºÐ²´ÇÏ¥ª¥á¥¬¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î±ºÏÂ½êÂ°¥Ý¥ê¥´¥ó¥¦¥§¥¤¥ô¤Ï4Ãå¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ä¤ä³ê¤Ã¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¾º¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï4ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï³°¤«¤é¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¼ì·®¤Î²¼¸¶Íý¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤À¤±µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¼ê±þ¤¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£É½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÊ¡Î±¹§²ð»á¡Ê48¡Ë¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ¼°¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹12Æü¤ÏÊ¼¸Ë½é¤ÎÌµÇÔ3´§ÇÏ¡¦¥ª¥±¥Þ¥ë¡Ê²´4¡áÀ¹ËÜ¡Ë¤È¤È¤â¤Ëº´²ìµÇ°¡ÊJpn3¡¢¥À¡¼¥È2000Ã¡¢12Æ¬Î©¤Æ¤Î12ÈÖÏÈ¡Ë¤Ë»²Àï¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£