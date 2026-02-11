読売テレビ『悪夢の不倫バスツアー』放送決定 妻の話がつまらない…不満の結婚10年夫が妻＆不倫相手と“カオス”なバスツアーに【あらすじあり】
読売テレビは18日から、「ドラマのシュララ」枠（水・日曜 深夜 ※関西ローカル）で新たな縦型ショートドラマ『悪夢の不倫バスツアー』を放送する。
【場面カット】足湯で危機…『悪夢の不倫バスツアー』より
『悪夢の不倫温泉 ―監視対象はあなたです―』に続く「悪夢不倫」シリーズ第2弾。妻との夫婦生活に悩み、スマホばかりいじる夫の渡辺博役に「悪夢の不倫温泉」で主演を演じた和田正人が、そして“話がつまらない妻”さつき役には松井愛莉の出演が決定した。
博の不倫相手であり、“ピンキー・レイナ”と称するスピリチュアルのボス・佐伯レイナ役は岸明日香。さらにネクストブレイクが期待される井上陽向大が謎の男・山下を演じる。
【あらすじ】
「妻の話がつまらない…」渡辺博（和田正人）は結婚して10年になる妻・さつき（松井愛莉）との夫婦生活に不満を持ち、話が上手く退屈することがない佐伯レイナ（岸明日香）と絶賛不倫中だ。休日にさつきに誘われてしぶしぶバスツアーに参加することになった博。しかしそれはさつきがハマっているスピリチュアル系のオンラインサロンだった。しかもサロンの「先生」が不倫相手のレイナで…博は大混乱!!逃げ場のないバスで、愛人と妻に挟まれた絶対にバレてはいけないバスツアーが始まる…。洗脳されてレイナを神のように崇めるさつきとツアー参加者たちだったが博にずっと言えなかった、さつきのとんでもない秘密が明らかになり、バスツアーはカオス状態に…!?
