「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が11日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3・00）が3月31日で終了すると発表されたことを受け、さまざまな憶測が広がっている件について言及した。

10日放送回で突然の番組終了を発表したあのちゃんだったが「反響がヤバすぎて驚いてます。ラジオも聞かずにネットニュースの見出しだけで ギャラがどうだからとかうちきりとかありえない論外すぎる憶測立ってるらしく ファンも僕もモヤモヤと思ったから文章仕方なく投稿してあげました。ラジオ聞かないで良いから、読むぐらいはして人のことあーだこーだ言って」といい、文章をアップ。

そこで「あののオールナイトニッポン3月いっぱいで終了します！去年僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました」とし「オールナイトニッポン0単発含めたら四年、レギュ三年間、本当にやってよかったです！！」とつづった。

また「毎週必ずやってくる生放送。良いことがあった一日の終わりも 嫌なことばかりでクソみたいな一日の終わりも 自分はひとりぼっちだと心が小さくなってしまった一日の終わりも そんな夜にラジオがあってよかった。きっと同じような気持ちの人も中にはいる、繋がる一心でした。ふざけたおしゃべりに付き合ってくれた皆様どうも！」とし「ラジオやってよかったと思たからこそやめれます。あのANN0は完成したのだ。残りも3月31日まで何卒宜しゅう」とリスナーに呼びかけていた。