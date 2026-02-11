『DREAM STAGE』劇中グループ・TORINNER、日本デビュー曲を初披露 クール＆スイートな表情でファン魅了
中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に登場するドラマ発の期間限定ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催された『TBS AKASAKA COLLETION produced by TGC』2部に登場した。
【写真】流し目で魅力を放つ劇中グループ・TORINNERのリョウ（岩瀬洋志）
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆を描く。
NAZEのライバルグループとなる「TORINNER」は、岩瀬洋志演じるリョウ、HOJIN（KAJA）演じるヨヌ、志賀李玖（ICEx）演じるアイク、松瀬太虹（The Right Light）演じるイロ、ISAAC（KAJA）演じるニックによる5人組グループ。
今回は、志賀が所属するICEx、HOJIN、ISAACが所属するKAJA、松瀬が所属するThe Right Lightがそれぞれグループのライブステージを披露した後、TORINNERが登場。ネイビーにシルバーが輝く衣装でウォーキングを披露したあと、クールな劇中デビュー曲「Top Tier」とスイートな日本デビュー曲「EYES ON YOU」をパフォーマンス。「EYES ON YOU」は劇中では13日放送の5話で初登場する予定で、このステージが初披露となった。
その後、4グループ対抗で「SWEET選手権」を開催。SWEETなポーズ一致対決とSWEETな一言対決で大盛り上がり。ファンの歓声に笑顔で応えた。
曲披露の間のMCでは、激しいダンスと歌に息が上がり、マイクに入ってしまって笑い合う一幕もあり、全力でパフォーマンスを見せていたTORINNER。最後に、岩瀬は「日本デビュー曲を披露させていただいたのが貴重な機会でした。僕はライブステージというものをするのがなかないので」と達成感をにじませ、「雨で寒い季節の中大勢の方が足を運んでくださったのは、本当に感謝です。ありがとうございました」と感謝を伝えていた。
本イベントは、TGCとTBSが昨年に続き2度目のコラボレーション。TBSの番組がTGCのステージに登場するなど、バレンタイン直前に“甘さ”と“ときめき”をちりばめた、スペシャルなステージを展開した。
