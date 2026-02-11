タレント藤本美貴（40）と横澤夏子（35）が、2人がMCを務める10日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。この日のゲスト、インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（29）と、しなこや自身も所属する「竹下☆ぱらだいす」らをプロデュースする、あぃりDXにアドバイスをした。

今回は「原宿の最新トレンドSP」。

1月にデビューしたキッズグループ「MADAMADA」もプロデュースするあぃりは、「子どもは集合がとにかく難しくて」と悩みを明かした。「最初はいち、にぃ、とか（カウントで）来たんですけど、だんだん慣れて来ちゃってダメなんですよ」。

すると藤本が「大きい声でしゃべらない。小さい声で『あのね…』と言うと、すごい聞いてくれる」。あぃりとしなこは「え〜」、「そうなんですね」と反応。続けて横澤が「（子ども3人が）保育園から帰らない時に、『発表します』って」と興味を引かせるという。そして近づいてきた時に「まだ発表できません、外に行ってからです、って」と話した。

あぃりが「発表します、って言ったら『うわ〜っ！』ってなりません？」と聞くと、横澤は「『うわ〜っ！』ってなって、静かに…静かにするまで発表できませんから、って。引っ張って引っ張って」。あぃりは「そういうことだ…」と感心したようにつぶやいた。