不適切な水道工事により住民の家を汚したなどとして、燕市は10日、水道局に勤務する職員の懲戒処分を発表しました。



減給10分の1、1カ月の懲戒処分を受けたのは、水道局を運営する燕・弥彦総合事務組合に出向している60代の男性職員です。燕市によりますと、職員は2025年11月、市内の一般住宅で給水管の工事を行った際に不適切な手順で作業を進めたため、住宅の庭や塀・水道メーターなどを泥水で汚しました。泥水は住宅内の給水管にも流れ込み、給湯器や風呂などに目詰まりが発生しました。



また、この家の住民が不在だったため、住民の許可を得ずに工事を行っていたということです。



さらに、「夕暮れ時で現場が暗く、汚れていることに気づかなかった」として泥水を掃除するなどの処置をしないまま水道局に戻り、上司への報告も怠っていました。



燕市は、職員の上司2人も厳重注意とするとともに「今後このような事態が発生することがないよう全職員に対し、あらためて指導してまいります」とコメントを出しました。