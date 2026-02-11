「中立であっても、許せない」ウクライナのフィギュア選手がロシア勢の“復帰”に本音　隠せぬ複雑な胸中【冬季五輪】

ウクライナのマルサクは、ロシア勢の参加に複雑な想いを口にした(C)Getty Images

目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪では、大会前に“ある変化”が起きた。それはウクライナ侵攻に伴う制裁により、国家としての国際大会出場を禁じられてきたロシア勢が「個人の中立選手（AIN）」としての参加が認められたのである。

無論、依然として政治的懸念は解消されたわけではない。AINとしての参加が認められるのは、侵攻を支持する選手や軍・治安機関所属選手を除外するなどの厳しい審査を通過したわずかな選手のみ。だが、ロシア勢の五輪復帰に異論を唱える声もある。

侵攻を受けたウクライナの選手には、消えない憎しみを抱える者もいる。フィギュアスケート男子個人戦に出場するキリロ・マルサクは、ドイツのニュース局『DW』に対して、「たとえ『中立』という立場であっても、彼らを許すことはできない」と正直な胸の内を明かしている。

家族と住んでいたウクライナ南部に位置するヘルソンは、凄まじい戦闘の舞台でもあった。当時を振り返り、「小学校から中学まで通った学校は粉々に破壊され、スケートリンクも粉々に破壊された。僕の住んでいたアパートも、すぐ下の階に爆弾が落ちた」と生々しい言葉を残したマルサクは、「僕の人生において意味があり、思い出が残されていたすべての建物が破壊されたんだ」と吐露。そして、改めてロシア勢の参加に対する想いを打ち明けている。