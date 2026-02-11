第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが2月9日、自身の公式ブログを更新し、ランチでイタリア料理を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 渡り蟹の大盛りパスタを満喫 「メニューに大盛りがあると頼まないと失礼かなぁと…」 ランチのイタリアンで





花田さんは「治療が終わってからランチはイタリアンにしました」と投稿。前菜盛り合わせやパスタを堪能した様子を写真付きで紹介しています。







前菜盛り合わせは、白い皿にレタスやラディッシュ、玉ねぎなどを使ったサラダ、ハーブ風味のポテトサラダ、サラミなどが彩り豊かに盛られた一皿。花田さんは「手前のリエットをフォカッチャにつけて食べたら美味しかったです」と、その味に太鼓判を押しています。







メインディッシュには「渡り蟹のトマトクリーム」パスタを選び、大盛りを注文。写真からは、白い皿に盛られたオレンジ色のクリームソースパスタに渡り蟹が配され、上にはルッコラと粉チーズが散らされた華やかな盛り付けが確認できます。







花田さんは「大盛りがあったので大盛りを頼んでしまいましたが、パスタが大好きなのでお腹いっぱいで満足」と嬉しそうに綴り、「メニューに大盛りがあるといつも頼まないと失礼かなぁと思ってしまいます」と、元横綱らしいユーモアと気遣いを交えたコメントも添えています。







この投稿に、「大盛りも完食で身も心も満足なランチ美味しそうです」「お洒落な前菜に渡り蟹のパスタ美味しそうですね」「体格が立派な方だから、メニューで大盛り頼まないとお店に失礼かな…と気を遣ってしまうんですね」「力士の方は食べるのも稽古と言われてますから、大食漢というイメージ持たれてますから、食べないとお店側も寂しいと思われるかもしれませんね」などの声が寄せられています。



