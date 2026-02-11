大正時代の古民家をリノベしたコーヒーショップ

「PERCHE COFFEE ROASTERS」は、大通りから一本入った住宅街の一角にあるコーヒーショップです。大正6年（1917）に建築された古民家をリノベーション。古い建物が好きな店主の野々村さんが一目惚れした物件なのだとか。

天井には建築当時の梁が残っている

店名の「PERCHE」はフランス語で「とまり木」という意味で、「若い人からシニア層までいろいろなお客さんがほっと息がつけるような場所にしたい」という意味が込められています。

店内には2名掛けのテーブル席が3卓と、カウンターに5席。「お客さまにリラックスして過ごしてほしい」と、座席の配置や椅子の座り心地にも細やかな工夫がされているのも◎。

カウンター席からはバリスタがコーヒーやラテを入れる様子を見ることができる

店の外に用意されたテラス席は、ワンちゃん連れでの利用もOK。近所の愛犬家をはじめ、近隣のホステルに宿泊する外国人観光客や、小さな子ども連れ客など、幅広い層に親しまれています。



世界大会準優勝の腕前をもつバリスタが在籍

ハイセンスな内観もさることながら、「PERCHE COFFEE ROASTERS」の魅力は、ドリンクやスイーツのクオリティの高さにあります。特にコーヒーへのこだわりは格別で、焙煎から抽出までをコントロールしやすく、味わいがクリアに表現できる豆を基準にセレクト。常時7種類ほどのスペシャルティコーヒーが揃います。

「ハンドドリップコーヒー」は、使用するコーヒー豆によって価格が変わるので注文するときにスタッフさんに尋ねてみてください。ハンドドリップコーヒーは、フルーティーな酸味は残しつつ、とろっとした質感が楽しめるのがポイント。

取材時にいただいた「Finca MilanNitro」1200円は、メロンの香りがありながらも、コーヒー本来の味わいがしっかりと感じられる印象的な一杯でした。フルーツを使う発酵系のコーヒーは大きく2系統に分かれていて、 発酵タンクにフレッシュフルーツをそのまま入れて発酵させる「インフューズド」と、コーヒーの発酵プロセスに特定の発酵原料を加える「カルチャリング」があるそう。お店では、このようにフレーバーが個性的になりつつも、飲んだときにコーヒーとして浮かずに馴染む自然な味わいが楽しめる「カルチャリング」のコーヒーを提供しています。

お店を訪れたら、ぜひ注文してほしいのが「カフェラテ」ホット・アイス各700円。実はオーナーの野々村さんは、「フリーポアー・ラテアート・グランプリ大阪2022」で準優勝に輝いた実力派バリスタなんです！

白鳥が浮かぶ美しいラテアートは飲むのが、もったいないと思ってしまうほど。カフェラテのミルクは温度や空気の含ませ方によって甘さが変わるので、スチームの工程にも徹底してこだわっているそう。丁寧に淹れたカフェラテを片手に過ごす時間は、なんとも贅沢なひととき。読書をしたり、手帳に書き物をしたりのんびりしたいときにおすすめです。



コーヒーとのペアリングを楽しめるお店自慢のスイーツ

スイーツメニューには、ケーキやティラミス、プリン、クレープなどがスタンバイ。オープン当初からある定番の「バスクチーズケーキ」800円は、砂糖は控えめにして、ホワイトチョコレートで甘さをプラス。コクがありながらも重すぎず、コーヒーとの相性も抜群です。

「いちごのプリンクレープ」1500円は、毎年いちごのシーズンに登場する人気メニュー（提供は例年4月ごろまで）。小麦の香ばしさが広がるクレープ生地に、ほどよい甘さの生クリームとプリンをトッピング。甘酸っぱいいちごがアクセントになり、最後まで楽しめます♪

「いちごティラミス」1200円／©PERCHE COFFEE ROASTERS

余白を生かしたシンプルな店内で、ゆったりと過ごすひとときは、日々の忙しさから離れて気持ちを整えるのにもぴったり。隠れ家のような雰囲気のなかで、上質なコーヒーとスイーツを楽しみたい人におすすめの一軒です。現在は、コンテスト出場を目指すプロ向けのワークショップを開催している「PERCHE COFFEE ROASTERS」ですが、今後は一般のお客さん向けのイベントも構想中とのこと。最新情報は公式SNSで発信予定なので、気になる人はぜひチェックしてみてください！



■PERCHE COFFEE ROASTERS（ぺるしぇ こーひー ろーすたーず）

住所：大阪府大阪市福島区玉川4-6-23

TEL：なし

営業時間：11〜19時（月曜は12〜19時）

定休日：木曜



Text&Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

