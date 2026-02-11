とうあ、美腹筋際立つクロップド丈コーデに熱視線「努力の賜物」「オーラ凄い」【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】モデルのとうあが11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】とうあ「努力の賜物」美腹筋がすごい
とうあは、セットアップにクロップド丈のシャツ、リムレスメガネを合わせたコーディネートを披露。美しい腹筋を際立たせ、堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「努力の賜物」「オーラ凄い」「かっこいい」などの声が上がっている。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催される「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）や「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストが集結するほか、村重杏奈、希空（のあ）、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩する。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務める。（modelpress編集部）
◆とうあ、美腹筋披露
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
