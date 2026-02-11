【7位〜12位】2月12日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



【8位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、うれしい出来事を引き寄せたりできそうです。



恋愛運

2人のことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。



金運

現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語りあうのも〇。



ラッキーアイテム：はがき



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「分かるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。



恋愛運

どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。



金運

支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。



ラッキーアイテム：ランタン



ラッキーカラー：パープル

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、なにがあっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向きあえるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、ひと目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。



恋愛運

恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。誰も悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。



金運

予想外のプレゼントに、うれしい気分になれそうな金運です。特に、誰かの話にやさしく耳を傾けると、その人からうれしいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：チャーム



ラッキーカラー：ワインレッド