【1位〜6位】2月12日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

最高の運気のなかで、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、なによりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。



恋愛運

出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。



金運

グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。なににどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。



ラッキーアイテム：お箸



【2位】牡羊座 総合運：★★★★★

ごく自然にまわりから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。まわりの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。なにが正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】射手座 総合運：★★★★☆

どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。



金運

なにも考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。



ラッキーアイテム：キャンドル



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】魚座 総合運：★★★★☆

あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。



恋愛運

「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！



金運

あなたのためにお金をかけてなにかをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでもなにかをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。



ラッキーアイテム：木製雑貨



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】獅子座 総合運：★★★☆☆

プライベートに幸運が宿る日です。リラックスして楽しいことをしているときに、大切な人脈が広がっていく可能性大。できるだけ長く自由時間を持てるように、1日のスケジュールを組んで。急ぎではないことは、明日以降でもOKです。



恋愛運

「なるようになる！」と感じて、どんどん動いていきたくなるかもしれません。ただ今日は、そこで一時停止して、本当はなにがベストかを考えてみて。すると、幸せへの近道が見えてきます。出会いは、友だちを増やすつもりでいて。



金運

最小限の買い物で済ませると、お金が舞い込みやすくなる日！一方、物を溜め込んでしまうと金運がダウンします。｢買おうかな、やめようかな｣と迷ったら、やめて◎。また、｢一応、あったほうがいいかも｣という物も買わないで。



ラッキーアイテム：ネクタイ



ラッキーカラー：コーラルピンク