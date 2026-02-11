１１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８３．２３ポイント（０．３１％）高の２７２６６．３８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５．４３ポイント（０．２８％）高の９２６８．１８ポイントと３日続伸した。売買代金は２１７２億１７５０万香港ドル（約４兆２５９６億円）に縮小している（１０日は２３４０億３９６０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国商務部の盛秋平・副部長は１１日の記者会見で、春節連休（２月１５〜２３日）の消費促進策として、各地方が計２０億５０００万人民元（約４５５億円）の資金を確保したことを明らかにした。ただ、上値は重い。米金融政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。米国では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向性を決めるうえで重要視している１月の米雇用統計が１１日、同月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が１３日に発表される予定だ。

一方、寄り付き直後に公表された１月の中国物価統計はまちまちの内容。消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．２％と上昇率は市場予想（プラス０．４％）を下回ったが、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス１．４％と市場予想（マイナス１．５％）より小幅な下げにとどまっている。相場に対する影響は限定的だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が４．９％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．３％高、香港リート（不動産投資信託）の領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）が３．８％高と上げが目立った。

セクター別では、電気自動車（ＥＶ）関連が高い。小米のほか、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．５％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．７％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。

産金セクターも急伸。紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が９．１％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．８％高、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．９％高、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が４．４％高と値を上げた。

レアメタル関連も物色される。タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が１１．２％高、高純度金属酸化物の稀美資源ＨＤ（９９３６／ＨＫ）が６．２％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が４．９％高、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．９％高で取引を終えた。それぞれ、航空宇宙・軍需装備品としての需要が多く、安定的な拡大が期待されている。

半面、半導体セクターは安い。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．６％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．０％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．２％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。ＳＭＩＣの１０〜１２月期決算は６１％増益と堅調だったものの、一部投資家の高い期待にはとどかず、２０２６年１２月期の投資額を過去最高だった前期（２５年１２月期）と同水準に設定したことも不安視されている。

本土マーケットも３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０９％高の４１３１．９８ポイントで取引を終了した。資源・素材が高い。エネルギー、銀行、医薬、海運なども買われた。半面、ハイテクは安い。宇宙・軍需産業、保険・証券、消費関連も売られた。

