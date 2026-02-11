長江で戯れるスナメリ。（資料写真、南京＝新華社配信）

【新華社南京2月11日】中国の長江に生息するスナメリの個体数が回復しつつある。かつて急減が危惧されていたこの淡水性のクジラ類は近年、各地で目撃例が増え、流域生態系の改善を象徴する存在となっている。

長江はアジア最長の河川で、中国の11省・直轄市にわたる流域を潤している。2016年に中国で正式に実施された「長江経済ベルト発展戦略」は、流域全体の発展に関わる重要戦略として、長江の生態系の回復にも大きな役割を果たしてきた。

この10年で、沿岸都市から出る生活汚水やごみに加え、化学工業や農業、船舶など重点分野での汚染対策が進められ、大きな成果を上げている。長江本流の水質は著しく改善し、5段階中上から2番目の「2類」に当たる優良な水質を6年連続で維持している。太湖や巣湖、洪湖など重要な湖沼でも、水質の回復が着実に進んでいる。

長江をパトロールするスナメリ保護船。（資料写真、南京＝新華社配信）

南通大学江蘇長江経済ベルト研究院の成長春（せい・ちょうしゅん）院長は、長江経済ベルトの生態修復と保護は10年の実践を経て大きな成果を上げ、生態面での効果が経済・社会面の効果へと転換しつつあると指摘する。国家発展改革委員会のデータによると、長江経済ベルトでの優良水質の割合はこの10年で67.0％から96.5％に上昇。域内総生産（GDP）は倍以上に増え、全国に占める割合も42.2％から47.3％に拡大した。

21年には「10年禁漁」計画の実施が始まり、長江の水生生物資源はさらに回復している。17年に1012頭とされたスナメリの自然個体群数は、22年には1249頭に増加した。長江チョウザメでは、初めて自然産卵と孵化（ふか）の成功が確認された。

スナメリは長江に現存する唯一のクジラ類で、国家1級重点保護野生動物に指定されている。長江生態系の「生きた化石」「水中のパンダ」とも呼ばれ、その個体数の変化は、長江の生態系が健全かどうかを測るバロメーターとなっている。

長江で観測されたスナメリ。（資料写真、南京＝新華社配信）

江蘇省環境監測センターによると、25年10〜12月に実施された長江江蘇区間のスナメリ個体群調査では、120頭以上が確認され、個体数は安定的な増加傾向を示した。蘇州区間では、1日・片道1回の調査航行だけで35頭が観測され、この期間で最も多く確認された区間となった。

スナメリへの関心も高まっている。14年に設立された南京長江スナメリ省級自然保護区は、全国で唯一、中心市街地付近に位置し、間近でスナメリを観察できる環境を備えている。南京市では「スナメリ探し」が新たなレジャーとして定着し、川の水面をのぞき込み、その姿を追う人々の様子が見られる。（記者/何磊静）

長江で観測されたスナメリ。（資料写真、南京＝新華社配信）