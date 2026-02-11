ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ウクライナのキリロ・マルサク（２１）が出場した。

兵士として戦場の最前線に立つ父にささげる会心の演技を披露し、自己ベストを更新する８６・８９点を記録した。

軽快にステップを刻み、高さのあるジャンプを次々と成功させた。演技が終わると力強くガッツポーズを繰り出し、「滑っている間は何かを考えることはなかった。集中して、ただ跳んでいた」と振り返った。

２０２２年のロシアによるウクライナ侵略開始後に国外に逃れ、フィンランドを拠点に練習を続けてきた。止まらない戦禍に心が痛んだが、ウクライナ東部で戦う父アンドリーさん（５０）が日々のメッセージなどで支えてくれた。

ＳＰで使用した曲「フォール・オン・ミー」はアンドリーさんが選んだもので、歌詞には親子の絆が表現されている。「父は今夜、僕とともに氷の上にいた。心はいつも一緒にある」

侵略から間もなく４年がたつが、いまだ終戦の兆しは見えない。それでも「僕らは強い国民で、決してあきらめない」。母国への思いを胸に、１３日のフリーに臨む。（船越翔）