【天気解説】木曜日は太平洋側で朝から広く晴れ 北日本では風強く吹雪く所も… 週末は西日本や東日本で15℃超の所が多くなる見込み
水曜日は広い範囲で雨や雪が降りましたが、木曜日は太平洋側で青空が戻りそうです。週末にかけて全国的に気温が上がり、週末は西日本や東日本で15℃を超える所が多くなりそうです。
木曜日は太平洋側で朝から晴れる所が多いでしょう。一時的に冬型の気圧配置となるため、北陸から北の日本海側は雲が広がりやすく、雪や雨の降る所がある見込みです。北日本は風も強くふぶく所もあるため、車の運転などご注意ください。
朝の気温は広い範囲で水曜日より低くなりますが、日中は西日本や東日本で水曜日より高く、西日本では15℃前後まで上がる所もありそうです。日差しが暖かく感じられるでしょう。北日本は一時的に寒気が流れ込む影響で水曜日より低くなりますが、週末は全国的に気温が上がる見通しです。
【木曜日の各地の予想最高気温】
札幌 ：0℃ 釧路：1℃
青森 ：3℃ 盛岡：4℃
仙台 ：8℃ 新潟：6℃
長野 ：7℃ 金沢：8℃
名古屋：12℃ 東京：11℃
大阪 ：12℃ 岡山：14℃
広島 ：14℃ 松江：10℃
高知 ：16℃ 福岡：14℃
鹿児島：16℃ 那覇：20℃
週末は上空に暖かい空気が流れ込み、土曜日から日曜日は西日本や東日本で15℃を超える所が多くなりそうです。北日本も平年より気温が高くなり、4月並みの気温になる所がある見込みです。水曜日の雨や週末にかけての気温の上昇により、雪の多い地域ではなだれに注意が必要な日が続きそうです。