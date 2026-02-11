¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¡¦Í¿Æá¹ñÅç¡¡³±¤äÈ¯Ç®¤Ç³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿É®¼Ô¡¡µÙ¿ÇÊÖ¾å¤Î¼ã¤¤°å»Õ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿
¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¤Ç³èµ¤¤ËÊ¨¤¯²Æì¡¢ËÜÅç¤«¤éÆîÀ¾¤Ø509¥¥í¡¢ÂæÏÑ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«111¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¶¤ÎÅç¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¡£¥×¥íÌîµå¼èºà°ì¶Ú¤Î¡Ö¥¢¥é´Ô¡×µ¼Ô¤¬½é¾åÎ¦¤·¤¿¤½¤ÎÅç¤Ï¡¢Æî¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹ÎõÉ÷¤È¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¿À»ö¡Ö¥Þ¥Á¥ê¡×¤¬Â©¤Å¤¯¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Þ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Í¡×¤È¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤òÄÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍ¿Æá¹ñÇÏ
¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡×¤Î¥í¥±ÃÏ
¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¡¢¹ñ¶¤ÎÅç¤ÇÈ¯Ç®¥À¥¦¥ó¤È¤Ï¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¯¤·¤¯¤âÍ¿Æá¹ñÅç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£Î¥Åç¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê°åÎÅ¾õ¶·¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¡¢º£¤âÈæÀî¤Î½¸Íî¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î·úÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ð¡Ö¿Ç»¡·ô¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦·Ý¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ä¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³±¡¢È¯Ç®Â³¤¤ÇÉ®¼Ô¤Ï´°Á´¤Ë¥°¥í¥Ã¥¡¼¤Ç´Î¿´¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ï¤â¤Ã¤«µÙ¿ÇÃæ¡Ä¡£¤¹¤Ç¤Ë½É¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ËÍ¼¿©¤òÉô²°¤ÎÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢³ÖÎ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¸¤ÇDr.¥³¥È¡¼¤Ï¤ª¤é¤ó¤Î¤«¡Ä¤È¥¼¥¨¥¼¥¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍ¿Æá¹ñÄ®¿ÇÎÅ½ê¤Î¥Ó¥é¤òÈ¯¸«¡£¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¾®¤µ¤á¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÅÍ×¡¦¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¿ÇÎÅ»þ´Ö¤ËÌä¤ï¤º119ÈÖ¤ØÄÌÊó¡ª¡×¡£È¯Ç®¤¬¶ÛµÞÄÌÊó¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤«¤òÉ¬»à¤ËÆ¬¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤äàÎ¹¤ÏÃÑ¤Î·ç¤¼Î¤Æá¤ÎÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¡£Êò¤ì¤é¤ì³Ð¸ç¤Ç¶ÛµÞÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢°ì±þ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾É¾õ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡ÖÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é°å»Õ¤ò¿ÇÎÅ½ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Ê¬¸å¤°¤é¤¤¤ËÍè¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥Û¥ó¥Þ¤«¤¤¤Ê¡¢¤ÎÊÖÅú¤¬¡Ä¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¤¤°å»Õ
¿Ç»¡¤Ç¤ÏÉ¡¤ËÌÊËÀ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤ÏÉ÷¼Ù¤É¤³¤í¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤È¿ÇÃÇ¡£Åç¤Ç¤ÏÎãÇ¯¡¢°å»Õ³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢µÙ¿ÇÊÖ¾å¤ÇÉ®¼Ô¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ã¤¤àDr.¥³¥È¡¼¤µ¤óá¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤Åç¤Ç¤¹¤«¤é¼Â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Á¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÉ÷¼Ù¤Ç¤â¤¤Ä¤¤¤Ê¤é¶ÛµÞÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Ï5·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤Ç¤½¤Î¸å¤Ï¾É¾õ¤â²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³±¤¬¤Þ¤À¤·¤Ä¤³¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥Ð¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¤½¤Ð²°¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤â¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¡Ö¤½¤ÐÊÂ¡Ä¡×¤ÈºÇÃ»¡£Å°Äì¤·¤¿´¶À÷Í½ËÉ¤ò¼«¤é²Ý¤·¤¿¡£´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Åç¤ÎÆü¾ï¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Å·Á³µÇ°Êª¤ÎÍ¿Æá¹ñÇÏ¤¬ÊüËÒ¤µ¤ì¤ëËÒ¾ì¤Ê¤É¡¢Âç¼«Á³Ë¤«¤ÊÅçÆâ¤ÎÌ¾½ê¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥Á¥óÂÀ¡×¡Ê¥¢¥½¥³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢ÍâÆü¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÇÏ¤À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¡£¤Þ¤À½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ó³Ù¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëµðÂç´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼
¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é1»þ´Ö¤Ç°ì¼þ¤¬²ÄÇ½¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¡£¥¤¥ó¥Ó³Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅçÆîÉô¤Î»³¾å¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼»ÜÀß¤¬6´ð¤â¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï2016Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Í¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤Î±è´ß´Æ»ëÂâ¤¬¼þÊÕ³¤°è¤Î´ÏÄú¤ä¼þÊÕ¶õ°è¤Î¹Ò¶õµ¡¤ò24»þ´Ö´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶á¤¯¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î°Ò°µ´¶¡£¹ñ¶¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ëÍ¿Æá¹ñÅç¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀ¯ºö¾å¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤âÂ¿¤¯°Ü¤ê½»¤ß¡¢²áÁÂ¤ËÇº¤àÅç¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¡£ÇüÂç¤ÊËÉ±ÒÈñ¤Ç´ðÃÏ¤Î»ÜÀß¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
É®¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥×¥íÌîµåÃ´Åö¼èºàµ¼Ô¤Ç¡¢·³¤È¤¤¤¨¤Ðµð¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ÏÁÂ¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤¤¤ä±þ¤Ê¤·¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢°Ü½»¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ò·Ú¤¯¤Õ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ô¤·¤ã¤ê¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÁ§º÷¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£Ä®Ì±¤â¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
Åç¤ÎÆâ¾ð¡õ¥Û¥ó¥Í¤Ï¡©
ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬Ê¨¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Åç³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢Ä®Ì±¤È¤Î¶¦À¸¤Ï¡Ä¡£Âº·É¤¹¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÂôÌÚ¹ÌÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤ÊÊ¸¾Ï¤Ï¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ñ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÉ®¼Ô¤Ïºå¿À¡¢µð¿Í¤Ç4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡µ»ö¤ò¼¹É®¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥Ö¥ó¥ä¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤À¡Ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡Ë¡£ÀìÌç³°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²óÅç¤ÎÆâ¾ð¡õ¥Û¥ó¥Í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¾ðÊó²°¡Ë¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥¹¤â¤¤¤Ê¤¤¿Í¸ý1700¿Í¤ÎÅç¡£Æ±¤¸½¸Íî¤Ç¿ÆÀÌ¤âÂ¿¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÇ»¸ü¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¡ß¡ß¡¢B¤Ï¡ß¡ß¤Ç¡ß¡ß¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÃ¯¤âÈà¤â¤¬¸ß¤¤¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï°Ü½»¼Ô¤â´Þ¤á¤ÆÀäÂÐÆ¿Ì¾¤¬¾ò·ï¤À¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Í¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂÐ¶õÅÅ»ÒÀïÂâ¤ÎÇÛÈ÷¡¢»ÜÀßÅù¤ÎÁý¶¯¤Ë¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ÎàX¥Ç¡¼á¤òÁÛÄê¤·¤¿Ä®Ì±¤Î¶å½£¡¦º´²ì¸©¤Î½¸ÃÄÈòÆñ·×²è¤Ê¤É¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¥¿¥À¤Ê¤é¤ÌÏÃ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃóÆÖÃÏ¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÄ®Ì±¤¬¡Ö»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤Î2¤Ä¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
70Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ï¡Ö´ðÃÏ¤ò¶¯°ú¤ËÁý¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤ÏÉÔËþ¤À¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Åç¤ËÍè¤ÆÄ®¤ÎÀÇ¼ý¤âÁý¤¨¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«±ÒÂâ°÷¤ÏÃóÆÖÃÏ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ½¸Íî¤Ë¤½¤Î²ÈÂ²¤â°Ü½»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢Â¼¤Î¹Ô»ö¡¢³¤´ß¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÅÔ²ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤Î²ÈÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤¬°ú¤¤³¤â¤ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼£¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦´äºê ÀµÈÏ¡Ë